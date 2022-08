Brian Armstrong, PDG de Coinbase : entretien avec CNBC

Les actions Coinbase ont perdu plus de 70% de leur valeur cette année alors que la société est aux prises avec un “hiver crypto” lié à la chute du bitcoin et de l’éthereum. Armstrong a déclaré que le ralentissement n’était pas inhabituel, car Coinbase a traversé quatre cycles de baisse au cours des 10 années écoulées depuis qu’il a créé l’entreprise.

Coinbase a supprimé 18 % de ses effectifs en juin, et Armstrong attribuait auparavant les licenciements à une éventuelle récession et à la nécessité de gérer le taux de combustion de l’entreprise et d’augmenter son efficacité.

Armstrong a déclaré que les licenciements étaient censés être un événement ponctuel, mais que “tout pouvait arriver”.

“Je ne peux pas vous dire à quoi ressemblera le monde dans un an”, a-t-il déclaré. Armstrong a déclaré que Coinbase envisageait de près de réduire les coûts liés au marketing, aux fournisseurs externes et aux services Web Amazon.

Il a ajouté que l’entreprise cherche à convertir autant de coûts fixes en coûts variables que possible. Cela pourrait signifier que les publicités Coinbase Super Bowl appartiennent au passé, bien qu’Armstrong ait déclaré qu’il y aura toujours une “variété de publicités Coinbase”.

Le cas baissier de Coinbase concerne la pression potentielle sur les frais de négociation, qui représentaient plus de 80% du chiffre d’affaires au deuxième trimestre. Le vendeur à découvert Jim Chanos fait partie de ceux qui parient contre Coinbase, affirmant qu’il gagne plus sur les frais et que “la concurrence augmente entre les bourses, vous allez voir une compression des frais”.

Armstrong a déclaré que les frais finiront par s’éroder comme ils l’ont fait dans l’industrie du courtage en actions. Mais Coinbase ne voit pas encore la sensibilité aux prix.

“Je pense qu’il va y avoir une compression des marges, éventuellement cela doit arriver à un moment donné parce que tout ce que nous construisons, vous savez, d’autres, finalement vous allez le construire et cela deviendra un peu plus banalisé “, a déclaré Amstrong. “J’aimerais arriver à un endroit où plus de 50 % de nos revenus proviennent des abonnements et des services.”

Cette partie de l’activité, abonnement et services, est passée à environ 18% du chiffre d’affaires contre 4% un an plus tôt. Il comprend les revenus d’intérêts, l’adhésion premium de Coinbase, les récompenses de la blockchain et les frais de stockage de crypto sur la plate-forme pour le compte des clients.