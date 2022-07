Bria, la fille d’Eddie Murphy, se marie

Samedi, la fille d’Eddie Murphy, Bria Murphy, a épousé son fiancé-acteur, Michel Xavier dans un mariage sur le thème “Coming to America”.

Je rigole!

Il n’y avait pas de danseurs légèrement vêtus exécutant des mouvements africains traditionnels avec précision ou un soliste chantant « She’s your queen to be », mais Johnny Gill et sa voix veloutée ont béni les oreilles des spectateurs de la réception.

Bria est bien sûr l’un des enfants qu’Eddie partage avec son ex-femme, Nicole Murphy, et la mariée rougissante était magnifique sur les photos de mariage.

PERSONNES qui a obtenu des détails exclusifs sur le mariage, rapporte que 250 des amis les plus proches du couple et de la famille ont assisté à la cérémonie privée de l’après-midi. Il y avait une abondance de décorations florales blanches et de beaux lustres aux chandelles.

Eddie a accompagné Bria dans l’allée alors qu’elle ornait une élégante robe de mariée conçue par Netta BenShabu. Le marié a attendu patiemment sa mariée dans un smoking Knot Standard, stylisé par Dion Lattimore.

Bria et Xavier n’ont jamais hésité à exprimer leur amour l’un pour l’autre sur les réseaux sociaux. En décembre, Bria a publié des photos de fiançailles sur Instagram avec la légende : « Mon cœur, mon meilleur ami, mon éternité. Je t’aime toujours.” Dans un post ultérieur, elle a écrit : “J’ai hâte de t’épouser.”

Son futur mari à l’époque a écrit sur sa propre page, “Forever my love”.

Eddie a un total de 10 enfants et est extrêmement fier de chacun; Eric Murphy, Bria Murphy, Myles Murphy, Shayne Murphy, Zola Murphy, Bella Murphy, Christian Murhpy, Angel Murphy, Izzy Murphy et Max Murphy.

PERSONNES rapporte qu’à l’exposition d’art de Bria à LA en 2020, il a déclaré,

“J’ai vraiment eu de la chance avec mes enfants. Il n’y a vraiment pas de mauvais dans le peloton, tout le monde s’est avéré être de très bonnes personnes ». Il a également parlé des capacités artistiques de Bria. “Je suis content que les gens puissent voir à quel point elle est talentueuse. Nous savons depuis des années à quel point elle est talentueuse. C’est excitant de voir ses trucs sur les murs… Je ressens tous ces sentiments de fierté parentale.

Comme indiqué précédemment, le fils d’Eddie, Eric, sort également avec la fille de l’acteur Martin Lawrence, Jasmin Lawrence.

Jasmin a posté des images de la cérémonie de Bria sur son InstaStory sous-titrées : « Félicitations Bria et Michael ! Je vous aime! Je vous souhaite beaucoup de bénédictions !”

Félicitations à l’heureux couple !