Bria, la fille d’Eddie Murphy, épouse l’acteur Michael Xavier

La fille d’Eddie Murphy, Bria, a épousé le fiancé Michael Xavier ce week-end.

Bria et Xavier se sont mariés lors d’une cérémonie privée devant 250 membres de leur famille et amis à Beverly Hills, a rapporté le magazine People.

Eddie a accompagné sa fille dans l’allée. La mère de Bria, Nicole Mitchell Murphy, était également présente. Eddie et Nicole se sont mariés de 1993 à 2006.

Bria a partagé des photos sur Instagram des fiançailles des deux en décembre.

“J’ai hâte de vous épouser”, a écrit Bria sur un post.

Eddie a parlé de Bria lors de son exposition d’art en 2020.

“Je suis content que les gens puissent voir à quel point elle est talentueuse”, a déclaré Eddie, selon le magazine People. “Nous savons depuis des années à quel point elle est talentueuse. C’est excitant de voir ses trucs sur les murs… J’ai tous ces sentiments de fierté parentale.”

“J’ai vraiment eu de la chance avec mes enfants”, a-t-il ajouté. “Il n’y a vraiment pas de mauvais dans le groupe, tout le monde s’est avéré être de très bonnes personnes.”

En 2021, Murphy a déclaré qu’il était “béni” avec ses enfants.

“J’ai tellement de chance avec mes enfants”, a déclaré Murphy. “Je n’ai pas de mauvaise graine. Je n’en ai pas du genre” Oh, tu es le seul “. Je n’ai rien de tout cela. Mes enfants sont tellement géniaux, des gens normaux – et personne n’est comme le gamin connard d’Hollywood.

“Mes enfants sont intelligents et essaient de faire des choses. J’ai de la chance avec mes enfants. J’ai vraiment, vraiment eu de la chance”, a-t-il ajouté.

Eddie a 10 enfants; Eric, Bria, Christian, Miles, Shayne, Zola, Bella, Angel, Izzy et Max.

Eddie partage un enfant avec son ex Paula McKneely. Nicole et Eddie partagent Bria, Miles, Shayne, Zola et Bella. Eddie partage Christian avec Tamara Hood. Le comédien partage Angel avec Mel B.

L’ancienne mannequin Paige Butcher est la mère de ses deux plus jeunes enfants, Izzy et Max.