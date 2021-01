Bri Stauss et Chris Watson écoutent leur cœur et ils ont réalisé qu’il était temps de passer à autre chose.

E! News a appris en exclusivité le couple gagnant Le célibataire: écoutez votre cœur a décidé de se séparer après environ un an de fréquentation.

Dans une déclaration commune à E! News, Bri et Chris ont déclaré: « Avec une profonde admiration et un grand respect les uns pour les autres, nous avons décidé de mettre fin à notre relation et de nous séparer. Nous reviendrons toujours sur notre voyage avec une profonde affection et continuerons à nous soutenir mutuellement. personnellement et professionnellement. «

Le couple a indiqué qu’ils pourraient continuer à enregistrer des chansons ensemble. «Nous sommes impatients de partager plus de mises à jour avec vous tous alors que nous naviguons ensemble dans notre future création musicale. Merci à tous pour votre amour, votre soutien et votre confidentialité», ont-ils déclaré.

Bri et Chris se sont réunis le soir l’un des Bachelier spin-off, diffusé en avril 2020. Les musiciens ont ensuite sorti un album ensemble, appelé Chris et Bri, qui comprenait cinq chansons qu’ils ont écrites et cinq reprises romantiques.