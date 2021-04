Les ex de BACHELOR Matt James, Bri Springs, Abigail Heringer et Pieper James, se sont réunis pour une soirée entre filles.

Mat a récemment été accusé d’avoir trahi la gagnante de la saison, Rachael Kirkconnell, après avoir invité une aventure à Miami avant de la rencontrer à New York.

Bri, Abigail et Pieper ont partagé des clichés de leur soirée à New York.

Pieper a sous-titré une photo de groupe: « Happy Earth Day ».

Abigail a partagé une autre photo avec Bri sous-titrée: « Ma fille Coors ».

Pieper a posté un autre cliché de Bri sous-titré: « Awwwww MON COEUR EST SI PLEIN !! @BRISPRINGS. »

Abigail a également partagé une photo de Bri sous-titrée: « OMG MY HEART. »

Pieper a posté d’autres clichés des filles dans la pharmacie CVS ayant une séance photo.

Elle a ensuite inclus un cliché des filles profitant d’un trajet en métro tard dans la nuit.

Plus tôt ce mois-ci, Grace Amerling, qui a eu une aventure avec Matt, a affirmé l’avoir invitée à Miami quelques jours avant de rencontrer son ex Rachael Kirkconnell à New York.

Grace a dit au blogueur Reality Steve Mat lui a envoyé un texto « à l’improviste », à propos du passage à Miami, mais elle a décliné l’invitation en disant qu’elle était fatiguée.

Grace a poursuivi: « Cela ne me convenait tout simplement pas. J’avais juste l’impression que Rachael était tellement amoureuse de lui et qu’il essaie de me contacter et de passer du temps avec moi – quelqu’un avec qui il a eu des relations amoureuses – deux jours avant à Miami … j’avais l’impression de devoir dire quelque chose pour Rachael. «

Elle a ajouté: « Rachael est la vraie victime ici. »

Un initié a récemment dit Nous hebdomadaire l’ancien couple a eu une « mauvaise communication » au cours de leur Réunion de New York.

Mat a raconté qu’il voulait seulement être «amis», tandis que Rachael voulait raviver leur romance.

Mais une source a déclaré au Sun: « Ils se remettaient ensemble, c’est pourquoi elle lui a rendu visite, se remettant à 100%. Il n’y a pas eu de malentendu.

« Il l’a fait sortir par avion, elle est restée avec lui. Mais une fois de plus, il l’a jouée. Et maintenant, il est juste en train de dévier parce qu’il s’est fait prendre en train de parler à d’autres femmes. »

L’initié ajoute: « Elle a le cœur brisé à ce sujet. »

Rachael a reçu Matt’s rose finale sur la finale de cette saison, mais le duo n’a pas duré.

Mat rompu avec elle après avoir été accusée de comportement raciste pour avoir assisté à un Fête d’Antebellum en 2018, et « aimer » des photos d’amis posant avec des drapeaux confédérés.

UNE source révélée au soleil: « Rachael est à New York avec Mat en ce moment, ils travaillent sur leur relation et voient si elle peut être récupérée. Ils ont encore beaucoup de travail à faire, mais ils sont en train de comprendre les choses ensemble au lieu de les séparer sur du texte. «