Breyer et Gorsuch se joignent pour promouvoir l’éducation sur la Constitution

WASHINGTON (AP) – Le juge de la Cour suprême récemment retraité, Stephen Breyer, est devenu le coprésident honoraire d’un groupe non partisan consacré à l’éducation sur la Constitution, rejoignant le juge Neil Gorsuch à une époque de polarisation politique intense et de scepticisme croissant quant à l’indépendance de la cour.

Le National Constitution Center de Philadelphie a déclaré jeudi que Breyer et Gorsuch, qui sont en poste depuis 2019, seront les porte-parole de l’éducation civique et de la civilité en politique.

La décision des juges de travailler ensemble « est particulièrement significative en cette période polarisée », a déclaré Jeffrey Rosen, président et chef de la direction du centre.

Breyer, âgé de 84 ans, a pris sa retraite fin juin après près de 28 ans en tant que juge. Son siège a été occupé par le juge Ketanji Brown Jackson, la première femme noire de la Haute Cour.

Breyer a été une voix constante pour voir le tribunal comme autre chose que des «politiciens en robe», même si le tribunal a rendu une série de décisions conservatrices, couronnées par l’élimination du droit constitutionnel à l’avortement et l’annulation de Roe v. Wade.

Ces derniers mois, le tribunal avec six conservateurs nommés par les républicains et trois libéraux nommés par les démocrates a également élargi les droits des armes à feu, affaibli la séparation de l’Église et de l’État et limité les efforts de l’administration Biden pour lutter contre le changement climatique et la pandémie de coronavirus.

Gorsuch était dans la majorité de tous ces cas et Breyer, en dissidence.

Les défis à l’action positive dans l’éducation et les principaux cas liés aux élections mettent en évidence le terme qui commence en octobre et semblent susceptibles de produire des divisions plus nettes selon des lignes idéologiques.

“Malgré les forts désaccords sur le tribunal, les juges Breyer et Gorsuch, comme tous leurs collègues, s’unissent autour d’une conviction commune que le civisme est nécessaire pour l’avenir de la république”, a déclaré Rosen.

De récents sondages d’opinion publique ont montré une forte baisse de l’approbation de la Cour et de son rôle en tant qu’institution au-dessus de la mêlée politique.

Pourtant, Breyer a déclaré la semaine dernière lors d’une convention d’avocats à Chicago qu’il restait optimiste quant au système juridique américain.

Dans un communiqué, il a déclaré : « Le travail non partisan du National Constitution Center est essentiel, et j’ai hâte de travailler avec le juge Gorsuch pour promouvoir le dialogue civil et le débat.

Breyer reprendra également l’enseignement à la Harvard Law School.

Les anciens présidents du centre ont inclus le président Joe Biden, qui a démissionné lorsqu’il a lancé sa campagne présidentielle en 2019, et les anciens présidents Bill Clinton et George HW Bush.

Le siège du centre à Philadelphie se trouve près de la Liberty Bell et de l’Independence Hall, où la Constitution a été rédigée.

Mark Sherman, l’Associated Press