Brexit : une petite entreprise sur cinq au Royaume-Uni est désormais incapable de commercer avec l’UE

Inscrivez-vous à notre e-mail gratuit sur le Brexit et au-delà pour les derniers titres sur ce que le Brexit signifie pour le Royaume-Uni Inscrivez-vous à notre e-mail Brexit pour les dernières informations

Un petit exportateur britannique sur cinq n’est pas en mesure de commercer avec l’UE en raison des barrières créées par le Brexit, selon une enquête de la Chambre de commerce britannique (BCC), suscitant des appels à Rishi Sunak pour qu’il agisse sur les coûts et la bureaucratie.

L’enquête a également révélé que les entreprises sont dans l’ignorance des nouveaux accords commerciaux promis avec le reste du monde – bien que les ministres affirment qu’il s’agit d’une priorité.

Le groupe d’entreprises exhorte maintenant le nouveau gouvernement à adopter ses propositions visant à réduire la bureaucratie aux frontières, près de deux ans après la signature du «fantastique» accord commercial de Boris Johnson.

Il demande des mesures pour réduire les retards douaniers et réduire les autres obstacles au commerce, et pour faciliter le recrutement de travailleurs indispensables. Il a également avancé une proposition pour que le Royaume-Uni et l’UE reconnaissent mutuellement leurs qualifications professionnelles.

“Le BCC a un plan pour réduire les formalités administratives sur les mouvements de marchandises entre le Royaume-Uni et l’UE”, a déclaré William Bain, responsable de la politique commerciale de l’organisation.

Il a déclaré qu’un commerce plus fluide est nécessaire dans le monde entier, mais a ajouté : “Pour les commerçants exportant vers l’UE, la rapidité, l’efficacité et la réduction des tracas sont encore plus au premier plan de leurs préoccupations”.

Le “manque d’engagement” avec les entreprises sur les accords de libre-échange est “un autre obstacle empêchant davantage de ventes internationales”, a déclaré la BCC.

Les organisations professionnelles ont généralement été réticentes à critiquer le gouvernement pour les dommages causés par l’accord commercial de Noël 2020, qui a mis fin au commerce sans friction avec l’UE.

Ceci malgré le chien de garde du Trésor, l’Office for Budget Responsibility, déclarant que le Royaume-Uni avait “raté” la reprise post-Covid du commerce mondial – et avertissant d’une perte de 4% du PIB à moyen terme.

Une étude de la London School of Economics a révélé que les petites entreprises avaient “tout simplement cessé de vendre beaucoup de produits aux petits pays de l’UE”.

L’enquête BCC, menée auprès de près de 1 000 entreprises britanniques, a révélé que :

20% des exportateurs britanniques vers l’UE ont déclaré qu’ils ne pouvaient pas “satisfaire aux exigences” de l’accord commercial sur le Brexit – tandis que seulement 61% ont déclaré qu’ils pouvaient

79 % des entreprises n’ont pas évalué ce dont elles pourraient avoir besoin d’un accord commercial avec les principaux marchés internationaux, dont 69 % des exportateurs britanniques

61 % des entreprises ont été touchées par des retards et des tarifs douaniers, tandis que 60 % ont signalé des coûts et des perturbations et 48 % des « barrières réglementaires ».

Les problèmes commerciaux avec l’UE ont encouragé 9 % des exportateurs à se tourner vers de nouveaux marchés hors UE

Ian Wilson, directeur général de la société de transport DHL Express UK, a déclaré : “Nous pouvons voir d’après les recherches que la plupart des entreprises ne sont pas conscientes de ce que les ALE pourraient signifier pour elles”.

Les espoirs d’un accord commercial avec les États-Unis sont morts et un accord proposé avec l’Inde est sur la glace, ne laissant que l’Australie et la Nouvelle-Zélande comme nouveaux partenaires commerciaux – et ces deux accords apportent de maigres gains économiques.