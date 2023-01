Brexit: une organisation caritative de secours aux sinistrés embauchée pour aider les conducteurs bloqués à Douvres

Inscrivez-vous à notre e-mail gratuit sur le Brexit et au-delà pour les derniers titres sur ce que le Brexit signifie pour le Royaume-Uni Inscrivez-vous à notre e-mail Brexit pour les dernières informations

Le gouvernement a embauché une organisation caritative de secours en cas de catastrophe pour aider les conducteurs frappés dans de longues files d’attente au port de Douvres dans le Kent en 2023, a-t-il émergé.

Le ministère des Transports a signé un contrat de 200 000 £ pour RE:ACT – une organisation caritative humanitaire qui apporte de l’aide aux zones de guerre et de catastrophe – pour aider les personnes touchées par les perturbations à Douvres.

L’association remettra notre nourriture et notre eau aux automobilistes et chauffeurs routiers s’ils sont gênés par les arrêts majeurs observés en 2022, liés aux problèmes post-Brexit.

Le contrat du ministère des Transports (DfT) a déclaré que le plan d’intervention d’urgence était nécessaire en raison de “perturbations régulières” sur les routes près du port de Douvres et du tunnel sous la Manche, selon Le gardien.

RE:ACT – dirigé par d’anciens militaires britanniques – sera chargé d’aider les autorités locales si les embouteillages durent plus de 48 heures.

Douvres a connu des périodes de perturbations majeures en 2022 après qu’une nouvelle série de problèmes liés au Brexit ait vu des problèmes informatiques et des responsables obligés de tamponner chaque passeport.

Des files d’attente allant jusqu’à 15 km ont été observées après l’entrée en vigueur de contrôles douaniers complets avec l’UE début janvier 2022 – les transporteurs racontant L’indépendant les problèmes étaient « entièrement » dus au Brexit.

Le chaos au port en avril a été imputé à la suspension des traversées par P&O Ferries – mais l’échec du système informatique post-Brexit et le fardeau des nouveaux contrôles ont également ajouté aux retards, selon les chiffres de l’industrie.

En juillet, de longues files d’attente se sont à nouveau accumulées en raison des nouvelles exigences relatives au tampon de chaque passeport. En novembre, le patron du port de Douvres a averti que le nouveau système d’entrée et de sortie de l’UE pourrait provoquer “des perturbations importantes et continues pendant très longtemps”.

Les chefs d’entreprise ont averti que les problèmes persistants au port du Kent nuisaient à la réputation du Royaume-Uni à l’étranger et perturbaient le commerce des passagers et du fret.

Le député travailliste Nick Smith a déclaré que la nécessité de faire appel à une organisation caritative d’intervention en cas de catastrophe résultait de «l’incompétence du gouvernement autour de la frontière», ajoutant: «Le fait que le gouvernement se soit tourné vers eux montre l’ampleur du chaos déclenché par leur incapacité à livrer un Brexit ça marche.”

L’association caritative RE:ACT, créée par l’ancien chef des forces armées, le général Sir Nick Parker, a répondu aux urgences au Royaume-Uni et à l’étranger.

Ses équipes se sont rendues en Europe de l’Est pour apporter une aide d’urgence au peuple ukrainien qui a fui le pays après l’invasion de la Russie, mais a également aidé le secteur bénévole britannique à répondre à la pandémie de Covid.

L’annonce du gouvernement pour le contact de secours de Douvres, qui a duré jusqu’en novembre 2023, a déclaré: “Après les événements de Noël 2020, où des retards prolongés ont résulté de la fermeture de la frontière pendant deux jours, il a été reconnu que les capacités de réponse locales avaient été gravement sollicitées.”

Cela survient alors que le syndicat des services publics et commerciaux (PCS) a averti que les grèves des forces frontalières pourraient être étendues à Douvres et à d’autres ports d’ici quelques semaines. Le syndicat a déclaré qu’il avait un mandat d’action de six mois, après que le personnel de l’immigration ait quitté six grands aéroports à Noël.

Un porte-parole du gouvernement a déclaré: “Le bien-être des conducteurs est notre priorité et il est juste que nous disposions d’un soutien d’urgence solide en cas de problèmes sans précédent à la frontière.”

Ils ont ajouté: “Il n’y a actuellement aucun problème de congestion connu, et nous continuons à travailler au sein du gouvernement et avec nos partenaires, y compris le gouvernement français, pour garantir aux passagers un voyage le plus fluide possible.”