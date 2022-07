Brexit : un nouveau Premier ministre pourra-t-il résoudre le problème nord-irlandais ?

UNAlors que le Parti conservateur se cherche un nouveau chef suite à la démission de Boris Johnson, une question surtout qui restera en suspens est le protocole d’Irlande du Nord.

Plus de six ans après le référendum et deux ans et demi depuis que le Royaume-Uni a quitté l’Union européenne, la question reste l’un des principaux points inachevés laissés par le gouvernement Johnson.

Alors que le projet de loi de M. Johnson visant à déchirer certaines parties du protocole, qu’il a lui-même signé dans le cadre de l’accord sur le Brexit, fait son chemin au Parlement, rejoignez notre groupe d’experts pour poser la question : le Royaume-Uni et l’UE parviendront-ils un jour à un accord ? Et est-ce qu’un nouveau Premier ministre assumant le poste le plus important du pays pourra résoudre le problème ?

Le projet de loi sur le protocole d’Irlande du Nord, qui prévoit de supprimer unilatéralement les contrôles aux frontières GB-NI, sera examiné dans les semaines à venir, après que les députés auront voté pour lui donner une deuxième lecture. Il devrait arriver à la Chambre des Lords avant octobre, selon la baronne Smith.

Le chef du Parti travailliste à la Chambre des lords a déclaré que la colère montait contre le projet de loi et a accusé le gouvernement de « détourner les yeux du ballon » sur l’Irlande du Nord.

Certains ont soutenu que le projet de loi enfreint le droit international en cherchant à passer outre des sections du protocole.

Cette décision a déclenché une violente réaction de la part du bloc, avec une nouvelle action en justice lancée contre la Grande-Bretagne.

Un nouveau Premier ministre réussira-t-il à revenir sur le deal de Boris Johnson ? Qu’est-ce que cela signifie pour l’Accord du Vendredi saint ? Comment le projet de loi affectera-t-il la stabilité de l’Irlande du Nord s’il est adopté, comme l’a dit M. Johnson lors du sommet du G7, espérait-il d’ici la fin de l’année ?

Rejoindre l'hôte Les Indépendants le commentateur politique en chef John Rentoul et un panel d'experts dont le Dr Ronan Cormacain, chercheur principal au Bingham Center for the Rule of Law, et d'autres seront annoncés, le mercredi 27 juillet pour notre prochain événement virtuel à 18h30.

