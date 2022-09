Brexit: Truss “envisage un voyage anticipé à Dublin pour des pourparlers sur le protocole d’Irlande du Nord”

Liz Truss pourrait effectuer une visite anticipée en République d’Irlande pour négocier une sorte de progrès dans l’impasse sur les arrangements post-Brexit si elle devient Premier ministre la semaine prochaine, selon des informations.

La L’heure du dimanche a déclaré que des fonctionnaires ont été chargés d’organiser une visite à Dublin pour rencontrer le Premier ministre irlandais Micheal Martin.

Selon le journal, Mme Truss tenterait de “s’entendre” sur l’avenir du protocole nord-irlandais.

Des indices d’une visite potentielle surviennent alors que le ministre d’Irlande du Nord Conor Burns et le vice-président de la Commission européenne Maroš Šefčovič se sont rencontrés samedi lors de la conférence de l’Association anglo-irlandaise à Oxford, M. Burns suggérant de futures négociations sur le Brexit.

Comme rapporté dans le GardienM. Burns a déclaré lors de la réunion: “À la lumière d’aujourd’hui, je leur enverrai certainement des conseils et ce conseil sera que je pense qu’il pourrait bien y avoir l’appétit d’essayer à nouveau.”

L’UE et le Royaume-Uni restent dans l’impasse sur le protocole, le gouvernement poursuivant son projet de loi controversé visant à donner aux ministres le pouvoir de supprimer les contrôles sur le commerce de la mer d’Irlande.

L’accord, qui a été conclu entre l’UE et le gouvernement britannique afin d’empêcher une frontière dure sur l’île d’Irlande, est farouchement opposé par les unionistes d’Irlande du Nord qui disent qu’il coupe la région du reste du Royaume-Uni.

La querelle sur le protocole a bouleversé la politique en Irlande du Nord, qui est actuellement sans gouvernement fonctionnel malgré la tenue d’élections en mai.

Le secrétaire d’Irlande du Nord, Shailesh Vara, a pris la parole lors d’une conférence samedi, soulignant les “vrais problèmes” avec le protocole (AP)

Selon le Sunday Timesl’équipe de Mme Truss voit une fenêtre de pourparlers avant que M. Martin ne quitte ses fonctions en décembre, dans le cadre d’un accord de coalition entre les partis au pouvoir du Fianna Fail et du Fine Gael.

Le chef du Fine Gael et ancien taoiseach Leo Varadkar est en passe de remplacer M. Martin.

Samedi, M. Martin a prononcé un discours lors de la conférence de l’association britannique-irlandaise pour avertir qu’une action unilatérale sur le protocole d’Irlande du Nord “teste et effiloche” le partenariat entre la Grande-Bretagne et l’Irlande, mais a déclaré qu’il souhaitait travailler avec le prochain Premier ministre. de manière « ouverte et constructive ».

M. Martin a poursuivi : « L’unilatéralisme ne fonctionne pas. Elle entretient la méfiance et la méfiance. Nous croyons qu’il y a une opportunité avec l’élection d’un nouveau Premier ministre de créer une fenêtre d’opportunité pour un nouvel esprit qui permettra des négociations.

le secrétaire d’Irlande du Nord Shailesh Vara, qui parlait aussi lors de la conférence, a déclaré qu ‘”il y a de vrais problèmes avec la façon dont le protocole fonctionne actuellement”.

M. Vara a poursuivi: «Nous sommes déterminés à résoudre ces problèmes, par la négociation et l’accord avec l’UE si possible, et ainsi à assurer la stabilité des entreprises et des citoyens à travers l’Irlande du Nord. Mais avec la législation si nous ne pouvons pas.

“Nous devons retrouver une compréhension commune et une relation de confiance entre amis et voisins avec un esprit de bonne intention et une volonté d’améliorer les choses.”