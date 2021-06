Brexit : The Independent organisera un panel virtuel gratuit à l’occasion du cinquième anniversaire du référendum européen

Cinq ans après le référendum britannique qui nous verrait quitter l’UE et qu’avons-nous appris ?

La seule chose sur laquelle les deux parties peuvent probablement s’entendre, c’est que la façon dont le Royaume-Uni a quitté l’UE n’a pas été gérée aussi bien qu’elle aurait pu l’être. Au départ, c’était la faute des sortants, qui semblaient ne pas savoir ce qu’ils entendaient par Brexit, et dont les deux dirigeants, Boris Johnson et Michael Gove, se sont brouillés de façon spectaculaire. Quand Andrea Leadsom est également tombée à l’eau, cela a laissé à un reste – bien qu’il soit réticent – de négocier notre départ.

C’est alors que les autres ont mal calculé, pensant qu’ils avaient une chance d’arrêter complètement le Brexit, ce qu’ils n’ont probablement jamais fait avec le recul. Tout ce qu’ils ont réussi à faire, c’est de confier à Johnson un gros mandat électoral pour une forme «dure» de Brexit.

Depuis lors, les autres ont eu raison sur deux choses. Premièrement, le coût de la sortie de l’UE était plus élevé et plus immédiat que ne le pensaient la plupart des économistes, bien qu’il ait été masqué par les effets du coronavirus. Deuxièmement, le Brexit n’était pas la fin des négociations avec l’UE, mais le début, comme nous l’avons vu au sommet du G7 à Cornwall.

Mais les autres doivent accepter que le succès des vaccins britanniques a renforcé de manière inattendue l’argument selon lequel l’UE est une bureaucratie lente et inefficace.

Ici à L’indépendant nous nous préparons à discuter de tout ce qui précède, et plus encore, alors que nous marquons l’anniversaire historique du vote avec un événement virtuel exclusif, auquel la participation est gratuite et qui est organisé par nul autre que notre propre commentateur politique en chef John Rentoul.

Aux côtés de John sera notre chroniqueur politique et ancien rédacteur politique Andrew Grice. Au cours de la diffusion, les deux hommes raconteront leurs propres expériences et souvenirs de cette journée en 2016, et interrogeront nos deux conférenciers politiques invités, David Gauke et le très honorable Lord Adonis, qui devraient se joindre à eux pour la soirée.

Ils examineront comment il s’est produit que le vote d’autorisation a vaincu et aborderont les retombées qui ont suivi. Il y aura également une évaluation de l’endroit où cela nous a conduit maintenant que nous sommes à six mois de la sortie officielle du marché unique européen et de ce que l’avenir nous réserve. Après la discussion, il sera possible de poser des questions au panel sur leurs propres points de vue et opinions sur le Brexit ainsi que sur ce que l’avenir réserve à l’UE.

Pour vous inscrire gratuitement au panel de discussion Zoom et soumettre une question au panel avant l’événement, Cliquez ici.