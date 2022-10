Brexit : Steve Baker présente ses excuses à l’UE pour son comportement

Le ministre conservateur Steve Baker a déclaré qu’il était “vraiment désolé” envers l’UE de “ne pas toujours se comporter” d’une manière qui n’a pas favorisé la confiance.

Ministre d’Irlande du Nord dans le gouvernement de Liz Truss, M. Baker a déclaré qu’il souhaitait faire preuve d'”humilité” quant à la manière dont lui et les autres Brexiters s’étaient comportés lors des négociations sur le Brexit.

L’ancien chef du Groupe de recherche européen (ERG) a présenté ses excuses à la République d’Irlande et a déclaré que les relations avec le gouvernement irlandais “ne sont pas là où elles devraient être”.

M. Baker a révélé qu’il avait dit aux ministres irlandais lors d’un événement de deuil pour la reine qu’il était “désolé que nous n’ayons pas toujours respecté vos intérêts légitimes”.

Le Brexiteer a déclaré: “En tant que l’une des personnes qui a peut-être agi avec la détermination la plus féroce pour faire sortir le Royaume-Uni de l’UE, je pense que nous devons faire preuve d’humilité dans cette situation.”

Il a ajouté: “C’est avec humilité que je veux accepter et reconnaître que moi et d’autres ne nous sommes pas toujours comportés d’une manière qui a encouragé l’Irlande, l’Union européenne et d’autres à nous faire confiance pour accepter qu’ils ont des intérêts légitimes.”

Le ministre d’Irlande du Nord a déclaré qu’il sentait la “glace fondre” sur la ligne du protocole d’Irlande du Nord, après que le secrétaire aux Affaires étrangères James Cleverly a entamé de nouvelles discussions avec le négociateur de l’UE Maros Sefocovic pour résoudre le problème.

Mais M. Baker a également déclaré que bien qu’il y ait une “humilité” de la part du gouvernement Truss, personne ne devrait sous-estimer sa “détermination” à voir les contrôles de protocole abandonnés.

Il a déclaré à la conférence: “Il n’est pas acceptable que l’Irlande du Nord soit si séparée de la Grande-Bretagne en ce moment dans le cadre du protocole … Nous sommes donc résolus à obtenir des changements.”

Les responsables britanniques et européens se “réuniront bientôt” à la suite d’un appel vendredi entre M. Cleverly et M. Sefcovic pour discuter du protocole.

Les pourparlers sont au point mort des mois après que le gouvernement a provoqué la colère de l’UE avec des plans visant à déchirer des pans entiers du protocole par le biais d’une législation unilatérale.

M. Sefcovic a qualifié cela de “bonne conversation”, ajoutant: “Les deux parties conviennent de rechercher des solutions autour du protocole, pour apporter prévisibilité et certitude aux habitants d’Irlande du Nord”.

Il a déclaré que l’UE est « engagée dans des efforts conjoints », ajoutant : « Les équipes se réuniront bientôt. James et moi resterons en contact.

M. Cleverly, qui n’occupe le poste que depuis quelques semaines, a prononcé des mots tout aussi chaleureux après l’appel, qui aurait inclus des discussions à la fois sur le protocole et sur d’autres questions.

Le Premier ministre irlandais Micheal Martin a déclaré qu’il croyait qu’il y avait une “véritable volonté” de toutes les parties pour résoudre le différend autour du protocole.

Malgré le changement de musique d’ambiance, une date limite se profile en Irlande du Nord, où il n’y a toujours pas d’exécutif de partage du pouvoir en place après le retrait du DUP pour protester contre le protocole.