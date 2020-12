Les négociateurs du Royaume-Uni et de l’UE ont finalement conclu un accord commercial et de sécurité sur le Brexit, huit jours à peine avant que la Grande-Bretagne ne quitte le marché unique et l’union douanière de l’Union le 31 décembre.

L’accord de la onzième heure, qui n’est apparu qu’après une litanie de délais manqués, évite un résultat sans accord qui aurait vu la Grande-Bretagne négocier aux conditions de l’OMC avec des tarifs et des quotas appliqués à ses importations et exportations.

Il représente le plus grand accord commercial jamais signé par l’une ou l’autre des parties, conservant les accords de contingent zéro tarifaire existants sur les importations et les exportations totalisant environ 668 milliards de livres sterling par an.

Une source britannique a déclaré: «L’accord est conclu. Tout ce que le public britannique avait promis lors du référendum de 2016 et lors des élections générales de l’année dernière est livré par cet accord.

«Nous avons repris le contrôle de notre argent, de nos frontières, de nos lois, de notre commerce et de nos eaux de pêche.

«L’accord est une excellente nouvelle pour les familles et les entreprises de toutes les régions du Royaume-Uni. Nous avons signé le premier accord de libre-échange basé sur des droits de douane nuls et des quotas nuls jamais atteint avec l’UE. »

L’accord ne préserve pas le commerce sans faille avec le bloc dont le Royaume-Uni bénéficie actuellement dans le marché unique et verra de nouveaux contrôles aux frontières appliqués aux marchandises du Royaume-Uni et de l’UE. Il s’agit du premier accord commercial de l’histoire à ériger plutôt qu’à supprimer des barrières au commerce entre les deux parties.

La paperasserie et la bureaucratie supplémentaires causées par le Brexit verront les commerçants remplir environ 200 millions de déclarations en douane par an, tandis que les estimations officielles indiquent que cela coûtera au Royaume-Uni 4% du PIB à long terme par rapport au reste de l’UE.

Mais ne pas parvenir à cet accord aurait considérablement aggravé le chaos logistique qui se déroule actuellement dans les ports de la Manche en raison de la fermeture des frontières françaises.

Le texte juridique de 2000 pages est censé résoudre d’âpres différends sur des questions telles que l’accès des navires de l’UE aux eaux de pêche britanniques et la demande de Bruxelles pour des «règles du jeu équitables» en matière de normes et d’aides d’État.

L’esprit critique des deux côtés a porté le processus de négociation au bout du fil, le Royaume-Uni accusant Bruxelles d’introduire de nouvelles demandes dans les dernières semaines.

Même après que le détail de la grande partie de l’accord ait été finalisé, les fonctionnaires ont marchandé toute la nuit sur les proportions précises d’espèces individuelles de poissons à capturer de chaque côté dans les eaux britanniques.

L’accord débattu par les négociateurs en chef David Frost et Michel Barnier a été conclu quelque 1645 jours après le vote référendaire du Royaume-Uni pour quitter l’UE et près de 11 mois après la date officielle du Brexit le 31 janvier.

La question finale et la plus difficile des droits de pêche a nécessité des entretiens directs entre Boris Johnson et la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, qui auraient longuement parlé au téléphone dans les derniers jours et jusqu’à cinq fois au cours des dernières 24 heures. .

S’il est ratifié par les dirigeants de l’UE, il ouvre la voie à un traité régissant le commerce entre les anciens partenaires sur la base de droits de douane nuls et de quotas nuls, ainsi que d’une coopération future dans des domaines tels que la sécurité et l’ordre public.

Le document doit être approuvé par les dirigeants des 27 pays de l’UE, tandis que le Parlement européen devrait le voter l’année prochaine, après que la date limite pour les députés européens pour l’examiner en 2020 ait été manquée d’une semaine.

Les dirigeants de l’UE devraient donner leur approbation provisoire à l’accord afin qu’il puisse entrer en vigueur cette année. S’ils refusaient de le faire, une courte période de non-accord pourrait quand même se produire au début de janvier.

Les députés et les pairs devraient être rappelés à Westminster le 30 décembre pour précipiter l’accord dans la loi en une seule journée.

Mais les Brexiteers purs et durs du groupe de recherche européen conservateur ont signalé qu’ils n’étaient pas prêts à agir comme un tampon en caoutchouc, en convoquant à nouveau leur soi-disant Chambre Star des experts juridiques sous la présidence du vétéran eurosceptique Sir Bill Cash pour parcourir le document pour signes qu’il ne protège pas la souveraineté du Royaume-Uni.

Sir Keir Starmer n’a pas encore dit si son parti soutiendra l’accord, bien que M. Johnson ait peu de raisons de craindre une défaite parlementaire la semaine prochaine, car peu de députés travaillistes voteront contre un accord alors que l’alternative est un crash sans accord.