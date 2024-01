Brexit : Sadiq Khan attaque « l’omerta » du Labour sur la réintégration du marché unique européen

Inscrivez-vous à notre e-mail gratuit sur le Brexit et au-delà pour connaître les derniers titres sur ce que le Brexit signifie pour le Royaume-Uni. Inscrivez-vous à notre e-mail sur le Brexit pour les dernières informations

Le maire de Londres, Sadiq Khan, a critiqué « l’omerta » qui a empêché le parti de débattre de la possibilité pour le Royaume-Uni de réintégrer le marché unique de l’UE après le Brexit.

Le haut responsable travailliste a suggéré qu’il y avait une loi du silence qui a empêché le parti de Sir Keir Starmer de discuter de mesures plus audacieuses pour réintégrer Bruxelles.

M. Khan – l’un des principaux critiques de l’accord « dur » sur le Brexit de Boris Johnson – a déjà appelé la Grande-Bretagne à envisager de réadhérer à l’union douanière et au marché unique économique du bloc.

Sir Keir continue d’insister sur le fait qu’il est impossible qu’un gouvernement travailliste réintègre le marché unique ou l’union douanière, et a exclu un accord visant à rétablir la liberté de circulation comme une « ligne rouge » qu’il ne franchirait pas.

S’exprimant lors d’un événement de questions-réponses lors de la conférence de la Fabian Society à Londres samedi, le maire a déclaré qu’il était temps d’avoir « la conversation » sur un alignement significatif.

Il a déclaré que le retour à l’alliance économique de l’UE devrait être sur la table lorsque l’accord actuel sur le Brexit sera révisé en 2025.

« Je ne dis pas aujourd’hui que nous devrions réintégrer l’Union européenne. Ce que je dis c’est que [shadow foreign secretary] David Lammy a raison lorsqu’il dit que nous devrions entretenir des relations plus étroites avec l’Union européenne.»

M. Khan a ensuite critiqué « l’omerta » – un terme mafieux désignant un pacte de silence – qui signifie « qu’on ne peut pas parler d’être proche de l’Union européenne, d’adhérer au marché unique, d’adhérer à l’union douanière ».

Sadiq Khan prononçant un discours à la conférence de la Fabian Society (Fil PA)

Le maire de Londres a déclaré que « le coût économique de ce Brexit extrêmement dur est énorme », après avoir commandé une étude récente qui a révélé qu’il avait déjà coûté 140 milliards de livres sterling à l’économie britannique.

L’étude accablante de Cambridge Econometrics a également révélé que la décision de la Grande-Bretagne de quitter l’UE devrait aggraver la situation de l’économie britannique de 311 milliards de livres sterling d’ici le milieu de la prochaine décennie.

M. Khan a également déclaré que le gouvernement de Rishi Sunak utilise son plan d’expulsion du Rwanda « de la même manière qu’il a utilisé le Brexit – pour détourner tous les problèmes qu’il cause à notre pays ».

Il a appelé le parti travailliste à « s’exprimer » sur les avantages de l’immigration et de la diversité, plutôt que d’essayer d’égaler les conservateurs sur leurs promesses de réduire les niveaux de migration.

Pendant ce temps, la secrétaire fantôme du Parti travailliste en Irlande du Nord, Hilary Benn, a affirmé que l’UE pousserait un « soupir de soulagement audible » si le parti remporte les élections générales plus tard cette année.

Le député a vanté les avantages d’une alliance plus forte avec le bloc, soulignant les avantages économiques et sécuritaires dans un contexte d’incertitude géopolitique croissante.

Keir Starmer au rassemblement anti-Brexit en 2019 (PENNSYLVANIE)

« L’UE est un peu fatiguée de négocier avec la Grande-Bretagne », a déclaré M. Benn dans un discours prononcé lors de l’événement du groupe de réflexion de gauche. «Et il ne fait aucun doute que l’arrivée d’un gouvernement travailliste, si nous gagnons (…), sera accueillie dans l’UE par un grand et audible soupir de soulagement.

“Et je pense qu’à terme, il y aura un moment où nous nous regarderons de l’autre côté de la Manche et disons : ‘Vous savez quoi, nous sommes toujours des partenaires commerciaux importants et importants, nous sommes toujours amis et alliés, nous sommes solidaires.’ – opérer en matière de politique étrangère et de sécurité et nous devons faire davantage dans ce domaine… alors ne serait-il pas logique d’avoir une relation plus étroite ?

M. Benn a ajouté : « Et pourquoi est-ce si important ? Eh bien, c’est évidemment important sur le plan économique, mais il y a autre chose qui est encore plus important : la construction d’alliances dans un monde dangereux.»

Le leader travailliste a souligné les conflits en Ukraine, au Moyen-Orient et au Soudan, les tensions autour de Taïwan, la menace du changement climatique et le risque d’une seconde présidence de Donald Trump.

« Nous devons nous rassembler avec ceux qui partagent nos valeurs communes pour défendre ces valeurs face à ces menaces », a-t-il conclu. « La meilleure façon de protéger votre souveraineté est de travailler avec les autres. »

Sir Keir a promis de rechercher un nouvel accord vétérinaire avec l’UE pour aligner certaines positions dans le but d’atténuer les frictions commerciales actuelles.

Le leader travailliste s’est également vaguement engagé à examiner l’accord commercial actuel sur le Brexit lorsqu’il sera révisé en 2025, en vue de le rendre « meilleur ».