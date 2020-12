Il existe un risque «significatif et inacceptable» que les ports de fret très fréquentés du Pays de Galles subissent des retards et des perturbations en raison de l’incapacité du gouvernement à les préparer au Brexit, ont averti les députés.

Alors que l’attention s’est concentrée sur les files d’attente probables à Douvres et à Folkestone, le port de Holyhead sur Anglesey est la deuxième plus grande opération roll-on / roll-off du Royaume-Uni et, avec les plus petits quais Fishguard et Pembroke, fait face à d’énormes changements après la transition vers le Brexit. , a déclaré le Comité des affaires galloises des Communes.

Bien que les ministres aient cherché à alléger la pression en reportant la paperasse complète pour le fret entrant jusqu’en juillet, le comité a exprimé sa «profonde préoccupation» qu’aucune installation intérieure n’ait été préparée pour l’éventuel arriéré de camions en attente de traitement.

Les files d’attente sont probables, que Boris Johnson obtienne ou non un accord de libre-échange avec l’UE, en raison des contrôles supplémentaires et du remplissage de formulaires requis à la suite du Brexit.

Pendant ce temps, des pairs ont fait craindre que les chauffeurs de camion attendant de monter à bord des navires à Douvres se retrouvent sans accès aux toilettes, à la nourriture et à l’eau s’ils ne peuvent pas atteindre les parcs de camions alors qu’ils font la queue sur les autoroutes du Kent.

Dans une lettre adressée au ministre du Cabinet Office Michael Gove, un sous-comité de la Chambre des Lords de l’UE a déclaré que le ministère des Transports l’avait informé qu’un plan était en place pour que des toilettes portables soient apportées aux conducteurs sur les routes où de longs retards se produisaient.

Mais dans la lettre, la présidente de la commission, la baronne Verma, a déclaré que le plan était «logistiquement impossible», ajoutant: «Nous reconnaissons qu’il existe des problèmes de sécurité légitimes concernant les conducteurs qui empruntent une autoroute, mais avec des retards importants, cela semble inévitable, que des toilettes soient disponibles ou ne pas. Comme on nous l’a dit, il s’agit d’une question de droits humains fondamentaux.

«Ce ne sera pas très agréable pour les chauffeurs qui se retrouvent coincés dans de longues files d’attente et pour toute personne vivant à proximité ou visitant les zones où ces chauffeurs attendent de traverser la Manche.»

La lettre est arrivée alors qu’une école du Kent annonçait qu’elle retardait la réouverture après les vacances de Noël, craignant que les embouteillages n’empêchent les enseignants et les élèves de se rendre aux cours à l’heure.

Lady Verma a déclaré que lorsque les files d’attente ont atteint un maximum de 7000 camions lors de la mise en œuvre de l’opération Stack 2015, il a fallu 36 heures pour que le trafic soit traité et des installations temporaires pour la nourriture, l’eau et les toilettes ont été installées au bord de la route.

Faisant remarquer qu’il y avait aussi «de graves problèmes de bien-être animal» pour le bétail dans les camions stationnaires, elle a averti: «Cette question critique de sécurité et de bien-être ne doit pas être négligée car elle est trop difficile.»

La commission des affaires galloises s’est inquiétée de la combinaison de «systèmes informatiques nouveaux et non testés et de nouveaux contrôles et processus» introduite à Holyhead, qui traite chaque année environ 450 000 unités de fret en provenance et à destination d’Irlande.

Comme il n’a pas de capacité sur place pour «empiler» un grand nombre de camions, le port dépend du gouvernement britannique pour sélectionner et construire des installations de dédouanement pour les camions en attente de traitement, indique le rapport.

Mais aucune décision n’a été prise sur l’emplacement de ces installations dans la région de Holyhead ou près de Fishguard et Pembroke dans le sud-ouest du Pays de Galles.

Le comité a exhorté les ministres à publier des plans d’urgence pour la conduite des contrôles à partir de juillet au cas où aucune installation intérieure ne serait disponible à ce stade.

Le président conservateur du comité, Stephen Crabb, a déclaré: «Le Pays de Galles est loin d’être prêt pour la fin de la période de transition du Brexit.

«Nous sommes particulièrement préoccupés par les implications de cela pour Holyhead, l’un des ports les plus fréquentés du Royaume-Uni pour le commerce avec l’UE. Il existe des risques importants de retards et de perturbations pour la fluidité des échanges dans le port.

«Il est essentiel que les gouvernements britannique et gallois travaillent désormais de manière urgente et concentrée pour prendre les décisions nécessaires sur l’emplacement des installations pour effectuer de nouveaux contrôles des marchandises transitant par Holyhead, Fishguard et Pembroke Dock.

«Même si les décisions sont finalisées ce mois-ci et les permis de construire accélérés, il existe un niveau de risque inacceptable que ni le nord ni le sud-ouest du Pays de Galles ne disposent d’installations intérieures appropriées prêtes pour l’introduction complète des contrôles aux frontières en juillet 2021.

«Il est donc essentiel que le gouvernement britannique publie ses plans d’urgence sur la manière dont les contrôles seront effectués si aucune des installations n’est prête à temps.»

Un porte-parole du gouvernement britannique a déclaré: «Nous avons clairement indiqué que la fin de la période de transition apportera à la fois des opportunités et des défis – c’est pourquoi nous avons investi environ 1 milliard de livres pour nous assurer que nos frontières et nos entreprises sont prêtes.

«Au Pays de Galles, nous avons travaillé avec le gouvernement gallois et d’autres pour sécuriser un site à Anglesey pour les contrôles de dédouanement à l’intérieur du port de Holyhead. La responsabilité des installations intérieures desservant les ports de Pembroke Dock et Fishguard est transférée et relève du gouvernement gallois.