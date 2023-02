Brexit: Rishi Sunak sous pression des deux côtés du débat sur l’accord de protocole

Inscrivez-vous à notre e-mail gratuit sur le Brexit et au-delà pour les derniers titres sur ce que le Brexit signifie pour le Royaume-Uni Inscrivez-vous à notre e-mail Brexit pour les dernières informations

Rishi Sunak subit la pression d’un parti conservateur divisé sur le protocole d’Irlande du Nord, les Brexiteers l’exhortant à défier l’UE et les modérés lui demandant de signer un accord de compromis.

Londres et Bruxelles sont sur le point de mettre fin à la longue dispute protocolaire et des rapports suggèrent qu’un accord sur l’assouplissement des contrôles et la réduction du rôle des juges européens pourrait être annoncé dès la semaine prochaine.

Cependant, le Premier ministre n’a pas encore signé d’accord final et fait face à une bataille difficile pour gagner le Parti unioniste démocrate (DUP) et les conservateurs extrémistes au sein du Groupe de recherche européen (ERG).

Les députés de l’ERG sont en colère contre les grandes lignes d’un éventuel accord et veulent un vote de confrontation aux Communes sur tout compromis avec Bruxelles. Mais les modérés soutenant M. Sunak cherchent désespérément à éviter tout retour aux batailles parlementaires qui divisent sur le Brexit.

Un accord technique visant à faciliter les contrôles douaniers et alimentaires et zoosanitaires serait pratiquement conclu, sur la base des propositions britanniques d’une “voie verte” entre la Grande-Bretagne et l’Irlande du Nord.

Les négociateurs britanniques auraient admis que la Cour européenne de justice (CEJ) resterait l’arbitre ultime de tout différend protocolaire – bien que les tribunaux d’Irlande du Nord joueront un rôle plus important.

Le député conservateur principal David Jones, vice-président de l’ERG, a déclaré L’indépendant: « Si c’est la base d’un accord alors ça ne marchera pas. Nous devons nous débarrasser complètement du protocole car il sape l’accord du Vendredi Saint. »

Alors que les alliés du DUP de l’ERG devraient également s’opposer à un compromis, M. Jones a ajouté: “Tout accord serait complètement futile et embarrassant s’il est inacceptable pour la communauté unioniste, car les institutions d’Irlande du Nord ne seront pas restaurées.”

Malgré la perspective d’une rébellion conservatrice aux Communes, Sir Keir Starmer a indiqué que les députés travaillistes seraient fouettés pour donner à M. Sunak une “couverture politique” pour tout accord final.

M. Jones a ajouté: «S’il devait y avoir un vote à ce sujet à la Chambre des communes, il devrait s’appuyer sur le vote travailliste, ce qui serait problématique pour le Premier ministre. Ce serait stupide pour le gouvernement de se mettre dans cette situation. »

Le secrétaire aux Affaires étrangères James Cleverly avec le secrétaire de NI Chris Heaton-Harris (fil de sonorisation)

Cependant, de nombreux conservateurs veulent tracer une ligne sous la ligne de longue date. Simon Hoare, président du comité restreint des affaires d’Irlande du Nord, a déclaré L’indépendant: “J’ai très, très bon espoir de conclure un accord. Je pense que cela ressemble au retour des adultes faisant de la politique de manière sensée.

Le conservateur principal a ajouté: «Il semble que nous soyons dans le tunnel des pourparlers finaux depuis des semaines. Toutes les négociations doivent impliquer un compromis. Ne plaisantons pas – faisons juste trier et faire ce putain de truc.

On ne sait toujours pas si un vote au parlement sera nécessaire. Les experts du Brexit ont déclaré L’indépendant qu’un accord pourrait être conclu sans reformuler le protocole par le biais d’un nouveau document distinct du comité mixte Royaume-Uni-UE qui s’accorderait sur la manière d’interpréter l’accord existant.

M. Hoare a déclaré: «J’espère également que cela pourra être modifié par le comité mixte et ne devra pas être traité au parlement. Si cela devait arriver, les travaillistes ont signalé qu’ils le soutiendraient, il n’y aura donc pas de défi pour le Premier ministre.

Un autre député conservateur, qui a soutenu M. Sunak à la direction, a également déclaré qu’il espérait qu’un accord ne serait pas soumis à un vote à la Chambre des communes. « Nous n’avons pas besoin de revenir aux grandes divisions sur le Brexit au Parlement. Nous devons avancer », ont-ils déclaré.

Le numéro 10 n’a pas démenti les informations selon lesquelles un accord était attendu prochainement, mais a souligné que rien n’avait été convenu. “Nous engageons actuellement des discussions de cadrage avec l’UE pour trouver des solutions à ces problèmes”, a déclaré un porte-parole du gouvernement.

Mais L’indépendant comprend que des hauts responsables du DUP et de l’ERG, qui ont rencontré des ministres pour les exhorter à ne pas se précipiter dans un accord, ont été informés que les deux parties ne sont pas encore proches d’un accord.

Deux anciennes personnalités de l’ERG, Chris Heaton-Harris et Steve Baker, sont maintenant ministres au bureau d’Irlande du Nord et travaillent à un accord. Mais leurs anciens alliés restent mécontents à l’idée d’un quelconque rôle pour la CJE.

« La Cour européenne de justice est importante – mais ce n’est pas l’alpha et l’oméga », a déclaré M. Jones. “Le principal problème est que l’Irlande du Nord restera soumise aux règles de l’UE sur le commerce des biens et la fiscalité sur une base dynamique sans aucune contribution de ses représentants élus.”

Cela survient alors que les Brexiteers ont exprimé leur colère face à un rassemblement “secret” interpartis sur la manière de résoudre les échecs du Brexit et d’autres problèmes de politique étrangère qui s’est tenu lors de la retraite de Ditchley Park dans l’Oxfordshire la semaine dernière.

Le secrétaire de mise à niveau, Michael Gove, serait présent aux côtés du secrétaire d’État fantôme du Labour, David Lammy, pour des discussions intitulées : “Comment pouvons-nous améliorer le fonctionnement du Brexit avec nos voisins en Europe ?”

Un Brexiteer a déclaré que c’était un mauvais signe que “des europhiles principalement ardents” se réunissent. Mais sa signification a été minimisée par des sources au courant de la réunion. Un familier de l’événement a déclaré qu’il s’agissait d’une “conférence assez ennuyeuse” sur les affaires étrangères, pas seulement sur les moyens d’améliorer les liens avec l’UE.

Le numéro 10 a déclaré lundi que M. Sunak n’avait pas été au courant à l’avance du rassemblement multipartite lors de la retraite. Une source travailliste a déclaré: «C’était une conférence standard de Ditchley Park. Leurs événements sont toujours multipartites.