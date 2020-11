Brexit: reste-t-il suffisamment de temps pour ratifier un accord commercial entre le Royaume-Uni et l’UE, même s’il en est un?

Même si l’UE et le Royaume-Uni réussissent à ce stade tardif à conclure un accord commercial post-Brexit, une nouvelle course contre la montre commencera.

Un accord doit être ratifié des deux côtés pour garantir qu’il entre en vigueur le 1er janvier après l’expiration de la période de transition.

Les semaines “Crunch” se sont succédées, tout comme l’échéance de Boris Johnson à la mi-octobre. En juin, négociateur de l’UE Michel Barnier a dit un texte juridique complet serait nécessaire “au plus tard le 31 octobre”. Les experts en procédure ont déclaré par la suite qu’un accord devrait être conclu à la mi-novembre, ce qui est également passé.

En termes de football, nous sommes maintenant profondément dans le temps d’arrêt et plusieurs minutes après le numéro clignotant sur la carte électronique de la ligne de touche.

Surmonter les obstacles familiers liés aux droits de pêche, à la concurrence future et à un mécanisme d’application nécessitera probablement un peu d’imagination et un saut politique courageux.

Si un lapin du Brexit est soudainement retiré du chapeau, le Royaume-Uni et en particulier l’UE devront alors retirer tous les arrêts de la procédure.

Ratification de l’UE – pas un processus simple

Du côté de l’UE, un accord conclu par la Commission aurait besoin du soutien des dirigeants nationaux du Conseil européen et du Parlement européen. Michel Barnier a tenu régulièrement les envoyés nationaux informés de l’avancement des négociations, avec peu de signes de désunion.

Premièrement, un accord doit être transformé en texte juridique. Cela implique un processus connu sous le nom de «nettoyage légal», pour s’assurer qu’il est juridiquement solide. L’éventail des thèmes qui devraient être couverts est vaste: parmi eux, le commerce des biens et services, la pêche et l’agriculture, l’aviation, la coopération en matière de sécurité, la politique des données, l’éducation et la science.

Des rapports citant des responsables suggèrent qu’un futur traité pourrait atteindre 1 800 pages, soit trois fois la longueur de l’accord de retrait dans l’accord de divorce qui a sorti le Royaume-Uni de l’UE en janvier dernier.

La traduction de l’anglais vers les 23 autres langues de l’UE est susceptible d’être une tâche formidable. Cependant, malgré l’impasse sur les questions clés, un projet est considéré comme achevé à 95%, et on pense qu’une traduction peut être faite à l’avance.

L’accord devrait être ratifié par le Parlement européen, à la majorité simple de tous les votes exprimés. Les députés européens ne peuvent pas faire d’amendements, mais certains ont clairement indiqué qu’ils n’allaient pas approuver automatiquement un accord, mais l’étudieraient de près.

Le parlement peut accélérer ses procédures, par exemple en renonçant à sa phase de commission qui produit normalement un rapport pour les députés avec des recommandations. Cependant, passer un accord aussi important et ambitieux en moins d’un mois serait un défi de taille.

La dernière session plénière du Parlement européen a lieu à la mi-décembre, les députés pourraient donc devoir organiser une réunion spéciale dans la semaine après Noël pour voter sur un accord.

Certains domaines politiques peuvent relever de ce que l’on appelle une compétence «mixte» ou «partagée», c’est-à-dire également soumis à l’approbation des assemblées nationales et même régionales. Les États membres peuvent décider collectivement de limiter la ratification au niveau de l’UE, mais plusieurs sont certains de vouloir analyser le texte en détail, y compris dans leurs parlements.

Après l’approbation du Parlement européen, l’accord reviendrait au Conseil pour être formellement adopté.

L’approbation britannique devrait être plus facile que la dernière fois

La ratification du côté britannique devrait être plus simple, notamment en raison de la majorité de 80 personnes dont jouit le gouvernement de Boris Johnson. Une répétition de l’impasse parlementaire acrimonieuse qui a retardé à plusieurs reprises le Brexit lui-même est hautement improbable.

Selon la loi, le gouvernement peut ratifier un traité 21 jours de séance après sa présentation au Parlement. Le processus peut être accéléré si nécessaire. Si les députés votent contre, une nouvelle période de 21 jours entre en jeu. Cependant, en vertu de la législation sur le Brexit déjà adoptée, le gouvernement n’est pas obligé de tenir un vote.

Une législation supplémentaire peut cependant être nécessaire pour mettre en œuvre un traité UE-Royaume-Uni. Des responsables parlementaires britanniques auraient élaboré une législation en prévision d’un accord, afin de le faire adopter à temps pour le 1er janvier.

Que se passe-t-il si le processus manque de temps?

Tout au long de l’automne, les commentateurs ont déclaré que le temps était compté pour conclure un accord. Mercredi 25 novembre, la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, a déclaré aux députés européens que ces jours étaient désormais “décisifs”.

Les responsables de l’UE ont souvent déclaré que Bruxelles ne mettrait pas fin aux négociations, mais elle devra peut-être annoncer que la ratification n’est plus possible d’ici le 31 décembre.

Le gouvernement de Boris Johnson a refusé une prolongation de la période de transition post-Brexit, ce qui, depuis l’été, est de toute façon juridiquement impossible aux termes de l’accord de divorce. Une possibilité pourrait être pour l’UE et le Royaume-Uni de convenir d’appliquer un accord à titre provisoire, en attendant la ratification.

Beaucoup peut dépendre de la volonté politique de parvenir à un accord. Sinon, des plans d’urgence sont susceptibles d’entrer en jeu pour un «scénario sans accord».