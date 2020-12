Bien que le Royaume-Uni ait quitté l’UE le 31 janvier, il restera dans le marché intérieur sans droits de douane et l’union douanière de l’Union jusqu’à la fin de cette année. Un accord commercial d’ici là garantirait l’absence de tarifs et de quotas pour le commerce des marchandises entre les deux parties, mais il y aurait toujours des coûts techniques, en partie liés aux contrôles douaniers et aux barrières non tarifaires aux services.