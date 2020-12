Avant la décision critique d’abandonner les pourparlers, le ministre des Affaires étrangères a mis à nu l’atmosphère glaciale – s’en prenant à Bruxelles pour ses demandes «farfelues» qui «ne deviennent pas plus raisonnables par la répétition».

Et il a averti Bruxelles que les conditions proposées ne deviendraient pas plus favorables l’année prochaine, déclarant: «La réalité pour l’UE est que leur point de pression est maintenant.

«L’idée qu’ils pourraient en quelque sorte gagner des concessions plus tard qu’ils ne peuvent pas gagner maintenant est, je pense, pour les oiseaux.

M. Raab a ajouté: « Je pense que l’UE craint que la Grande-Bretagne fasse plutôt bien une fois que nous quitterons l’UE et s’inquiète de l’avantage concurrentiel. »

L’UE est déterminée à protéger son marché unique de la sous-cotation britannique, en abaissant les «règles du jeu équitables» sur les aides d’État, les droits des travailleurs et l’environnement.

Cependant, les prévisions officielles prévoient qu’un non-accord retirera 40 milliards de livres sterling de l’économie britannique l’année prochaine, mettant 300000 personnes au chômage, au milieu des avertissements de chaos frontalier et de hausse des prix des denrées alimentaires.

Boris Johnson et Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, prendront la parole dimanche plus tard – et tireront les moignons des négociations s’ils estiment qu’il n’y a aucune chance de réussir.