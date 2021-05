Brexit: qui Boris Johnson reviendra dans la querelle des accords commerciaux australiens «  féroces  »?

T

La dispute du cabinet au sujet de l’accord de libre-échange putatif entre le Royaume-Uni et l’Australie va loin derrière son impact macro-économique relativement modeste et va droit au cœur de la notion même de ce que «la Grande-Bretagne mondiale» est censée être. D’une part, représentant le consommateur britannique pressé, nous trouvons Liz Truss, secrétaire d’État au commerce international, qui a négocié le projet d’accord. Elle souhaite un accès sans droits de douane au Royaume-Uni pour les produits australiens, notamment le blé, l’agneau et d’autres denrées alimentaires, tout comme l’UE en bénéficie, mais les collègues du cabinet s’inquiètent de ce qu’un tel accord signifierait pour les agriculteurs britanniques – un double coup dur, étant donné que certains sont perd déjà du terrain sur les marchés européens.

Pour Mme Truss, c’est plus qu’une question de fierté et de prix de l’épicerie. Il s’agit du premier accord post-Brexit qui est bien plus qu’un renouvellement d’un accord européen préexistant, et avec un partenaire historique ayant des liens étroits avec la Grande-Bretagne. Comme Daniel, maintenant Lord, Hannan, un éminent eurosceptique l’a commenté, «si nous ne pouvons pas conclure un accord commercial convenable même avec nos parents Down Under, nous pourrions aussi bien jeter l’éponge». Il accuse «les fonctionnaires du Syndicat national des agriculteurs, le groupe Defra et une poignée d’hommes d’arrière-bois conservateurs» d’essayer de préserver le régime de protection subventionné actuel, hérité de l’UE, avec des taxes sur les produits de base d’Australie et d’autres partenaires commerciaux ravivés. Dans ses mots: «Si ces accords avec l’Australie et la Nouvelle-Zélande ne se concrétisent pas à cause de l’opposition intérieure, cela signifie à peu près que le Royaume-Uni ne fait rien avec la Grande-Bretagne mondiale. Parce que si nous ne pouvons pas faire cela, eh bien, en vérité, tout devient plus difficile à partir d’ici.