Voici les problèmes qui affligent les négociations et empêchent un accord:

Bien qu’il ait brièvement semblé que les deux parties pourraient trouver un compromis sur cette question, il a de nouveau relevé la tête après la décision de Boris Johnson d’essayer de remplacer l’accord de retrait de l’année dernière. Aujourd’hui, c’est Bruxelles et ses États membres qui recherchent un mécanisme en fonte pour faire appliquer l’accord, au cas où le Royaume-Uni déciderait de tenter à nouveau d’enfreindre le droit international.

Infolettre Inside Politics Les dernières nouvelles sur le Brexit, la politique et au-delà directement dans votre boîte de réception tous les jours de la semaine

Infolettre Inside Politics Les dernières nouvelles sur le Brexit, la politique et au-delà directement dans votre boîte de réception tous les jours de la semaine

La question de la pêche est aussi politiquement chargée que difficile. Le Royaume-Uni est largement considéré comme ayant obtenu un accord brut dans le cadre de la politique commune de la pêche de l’UE, et les Brexiteers veulent que tout nouveau règlement corrige cela.

Ce qui est si difficile ici, c’est que les termes techniques tels que «stabilité relative» et «prise totale autorisée» sont vraiment un écran de fumée pour une question: qui obtient plus de poisson et qui obtient moins.