Après 10 mois de négociations sur un accord de libre-échange, les différences entre le Royaume-Uni et l’UE se résument à trois questions clés.

Mais pour ce qui est des règles du jeu équitables, de la gouvernance et du poisson, il n’y a pas eu une telle réunion d’esprit, avec des bulletins après chaque cycle de pourparlers déclarant à plusieurs reprises que «des divergences importantes subsistent».

Il s’agit du code bruxellois visant à maintenir un ensemble commun de règles et de normes régissant les activités commerciales des deux côtés de la Manche.

C’est un principe fondamental du marché unique de l’UE que les États membres respectent le même règlement dans des domaines tels que les droits au travail, les normes environnementales et la fiscalité.

Et il y a des limites strictes sur les soi-disant «aides d’État», ou les subventions gouvernementales aux entreprises ou aux secteurs industriels.

Cela empêche un pays d’acquérir un avantage concurrentiel pour ses entreprises en leur permettant de fonctionner selon des normes plus basses, ce qui rend leurs produits moins chers.

Même si le Royaume-Uni ne fera plus partie du marché unique après le 31 décembre, Bruxelles insiste sur le fait que l’accord zéro-tarif zéro-quota que Boris Johnson recherche doit s’accompagner des mêmes disciplines en matière de normes.

C’est un anathème pour le Premier ministre et de nombreux autres Brexiteers, qui considèrent comme l’un des principaux avantages de la sortie de l’UE que la Grande-Bretagne puisse à l’avenir fixer ses propres règles.

Et ils ont encore freiné les demandes d’un mécanisme «à cliquet» empêchant l’une ou l’autre des parties de réduire les normes si l’autre les augmentait à l’avenir, ainsi que le soi-disant alignement dynamique obligeant le Royaume-Uni à suivre à jamais les règles de Bruxelles sur les aides d’État.

Les négociateurs britanniques ont insisté sur le fait que la Grande-Bretagne devrait bénéficier des conditions plus souples offertes à des pays comme le Canada dans son accord commercial. Mais l’UE insiste sur le fait que cela n’est pas possible en raison de la proximité géographique de la Grande-Bretagne avec l’Europe continentale et de l’interconnexion profonde des deux économies.