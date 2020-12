Plus récemment, en septembre 2020, le groupe de réflexion UK in a Changing Europe a averti que l’impact économique d’un non-accord serait deux à trois fois pire que la pandémie – réduisant le PIB de 8% sur une décennie par rapport au l’UE.

Le mois dernier, l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) a averti que le fait de ne pas conclure un accord commercial aurait un «effet fortement négatif sur le commerce, la productivité et l’emploi à plus long terme», tandis que le gouverneur de la Banque d’Angleterre Andrew Bailey a déclaré que les effets économiques à long terme d’un Brexit sans accord seraient plus dommageables que la pandémie.