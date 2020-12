L’accord de commerce et de coopération UE-Royaume-Uni établit des arrangements pour le commerce des marchandises en franchise de droits et sans contingent, mais a peu à dire sur les services et ne règle pas les questions clés sur les services financiers et les données, qui devraient à des accords séparés.

En concluant un accord, les deux parties évitent d’avoir à passer aux conditions de l’Organisation mondiale du commerce le 1er janvier, ce qui aurait exigé des droits de douane sur les importations et les exportations allant de 10 pour cent sur les voitures à 40-80 pour cent sur les produits carnés et une moyenne 18 pour cent sur les denrées alimentaires.

Cependant, l’accord ne garantit pas un commerce sans friction. Les nouvelles formalités administratives constitueront un fardeau supplémentaire considérable pour les entreprises, les entreprises devant devoir remplir plus de 200 millions de déclarations en douane par an.

Voici quelques-unes des principales caractéristiques de l’accord:

Pêche: Le problème qui a failli rompre l’accord, alors qu’il ne représentait qu’une infime fraction d’un pour cent des économies du Royaume-Uni et de l’UE. Une période d’introduction progressive de cinq ans et demi verra progressivement la quantité de poisson disponible pour les bateaux britanniques passer d’environ la moitié à deux tiers de la capture totale. Après cela, les quotas seront négociés annuellement. L’accord devrait exiger que les prises de pêche de l’UE dans les eaux britanniques diminuent de 4,5 pour cent par an.

Règles du jeu équitables: Une autre question âprement contestée, celle de déterminer dans quelle mesure le Royaume-Uni sera autorisé à s’écarter des normes de l’UE sur les droits au travail et les normes environnementales. Les deux parties conviennent de ne pas régresser en dessous des normes de décembre 2020, mais l’UE a renoncé à sa demande d’un mécanisme à cliquet lui permettant d’appliquer des sanctions automatiques si le Royaume-Uni ne respecte pas les réglementations bruxelloises. Au lieu de cela, il existe un mécanisme de rééquilibrage qui ne peut être déclenché par l’une ou l’autre des parties qu’en ce qui concerne les changements qui ont un impact clair sur le commerce. Un groupe d’experts sera créé pour régler les différends. Le Royaume-Uni n’est pas tenu de suivre les règles de l’UE sur les subventions des aides d’État aux entreprises, mais doit respecter les principes énoncés dans le traité.

Gouvernance: Le Royaume-Uni a réussi sa tentative de refuser à la Cour de justice européenne une place dans le règlement des différends concernant l’application de l’accord. Les différences seront résolues sur la base du droit international. Un Conseil de partenariat conjoint sera créé avec des pouvoirs d’arbitrage.

Règles d’origine: Flexibilité introduite pour permettre aux intrants du Royaume-Uni ou de l’UE dans un produit fini d’être comptés comme nationaux, afin de permettre le fonctionnement continu de chaînes d’approvisionnement transfrontalières complexes. Reconnaissance mutuelle des systèmes de «commerçant de confiance» pour permettre une circulation plus fluide des marchandises. Aucun accord sur l’observation des indications géographiques pour les aliments locaux réputés comme le fromage Stilton ou les tourtes de porc Melton Mowbray.

Prestations de service: Les fournisseurs de services et les investisseurs des deux côtés doivent être traités non moins favorablement que les opérateurs nationaux. Les marchés publics doivent être ouverts aux soumissionnaires des deux côtés sur un pied d’égalité. Suppression des obstacles injustifiés au commerce numérique. Les deux parties doivent convenir d’un protocole d’accord sur les services financiers d’ici mars 2021 afin d’établir un cadre de coopération réglementaire.

Sécurité: Le Royaume-Uni est exclu du système d’information Schengen sur la gestion et la sécurité des frontières, mais accord sur la coopération opérationnelle. Mécanismes d’échange rapide des casiers judiciaires, des empreintes digitales, de l’ADN, des dossiers des passagers et des informations d’immatriculation des véhicules. Le Royaume-Uni doit être traité comme un «pays tiers» par rapport à Europol et Eurojust. Arrangements accélérés pour l’extradition avec garanties dans les cas où les droits sont menacés.

Programmes de l’UE: Le Royaume-Uni doit payer sa participation aux projets Horizon Europe, Euratom, ITER et Copernicus et avoir accès aux services de surveillance et de suivi par satellite de l’UE.

Climat: Engagements exécutoires sur l’Accord de Paris et non-régression sur le changement climatique et la tarification du carbone.

Sécurité sociale: Le Royaume-Uni sera autorisé à restreindre l’accès aux prestations familiales pour les citoyens de l’UE sans résidence permanente. Coordination de certaines prestations, telles que les pensions.

Aviation: Trafic illimité point à point entre les aéroports de l’UE et du Royaume-Uni. Coopération en matière de sécurité aérienne, de sécurité et de gestion du trafic aérien.

Transport routier: Accès point à point illimité pour les transporteurs et droits de transit complets sur le territoire de chacun. Droits de «cabotage» permettant aux transporteurs d’effectuer jusqu’à deux opérations supplémentaires sur le territoire de l’autre partie.

Énergie: Garanties sur la sécurité de l’approvisionnement énergétique. Coopération offshore en mer du Nord.