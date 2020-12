Lorsque la période de transition du Brexit expirera le 31 décembre, le système d’immigration britannique sera radicalement remanié.

La décision la plus significative sera peut-être la fin immédiate de la libre circulation des personnes entre le Royaume-Uni et l’Union européenne – mettant fin à des décennies de citoyens capables de se déplacer librement pour travailler et étudier sans barrières.

Malgré le départ formel du bloc en janvier, les règles d’immigration sont globalement les mêmes et la libre circulation – un principe fondamental de l’union – est restée en vigueur pendant la période de transition de 11 mois.

Cela changera à 23 heures le 31 décembre, que la Grande-Bretagne parvienne ou non à conclure un accord commercial avec Bruxelles.

Le manifeste des conservateurs de 2019 promettait que le nouveau système d’immigration nous donnerait «un véritable contrôle sur les entrées et les sorties», mais ne mentionnait pas la réduction du nombre global à des dizaines de milliers – une promesse que les premiers ministres conservateurs successifs n’ont pas tenu.

En vertu des nouvelles règles, cependant, l’accent sera mis davantage sur les définitions controversées des migrants «qualifiés» par rapport aux «peu qualifiés». Le gouvernement de Boris Johnson visera à attirer les premiers tout en réduisant les seconds, a promis le manifeste électoral.

Il fera partie de ce que Priti Patel, le ministre de l’Intérieur et les ministres du gouvernement appellent le système d’immigration «plus ferme mais plus juste» basé sur des points, introduisant un système «unique et mondial» pour les ressortissants de l’UE et des non-UE.

Pour les citoyens de l’UE vivant au Royaume-Uni avant l’expiration de la période de transition du Brexit, le gouvernement s’est engagé à protéger leurs droits, et le ministère de l’Intérieur a exhorté tous à demander numériquement le programme de règlement pour continuer à vivre et à travailler en Grande-Bretagne après juin 2021. Citoyens irlandais sont exemptés et n’auront pas besoin de demander l’autorisation de rester au Royaume-Uni.

Mais des inquiétudes ont été soulevées, les critiques avertissant le gouvernement qu’il fait face à un autre scandale de style Windrush alors que les gens craignent d’être exclus de leur domicile, de leur emploi et de leurs soins de santé en raison de problèmes techniques.

Pour les ressortissants de l’UE souhaitant s’installer au Royaume-Uni après l’expiration de la période de transition du Brexit, ils seront toutefois soumis, avec les ressortissants de pays tiers, au nouveau système d’immigration basé sur des points.

En vertu des nouvelles règles, la grande majorité des ressortissants étrangers souhaitant travailler, vivre et étudier au Royaume-Uni devront demander et payer en ligne un visa à partir du 1er janvier 2021.

Les directives gouvernementales stipulent que les personnes qui postulent devront fournir des données biométriques, y compris une photo numérique téléchargée à partir d’un smartphone. Les citoyens non européens seront également invités à soumettre leurs empreintes digitales.

S’adressant à la conférence virtuelle du Parti conservateur à l’automne, Mme Patel a déclaré que le système «attirera les plus brillants et les meilleurs talents» en Grande-Bretagne, ajoutant: «Nous accueillerons les gens en fonction des compétences qu’ils ont à offrir et de la contribution qu’ils peuvent apporter. «

Le système d’immigration basé sur des points mis en place par Mme Patel stipule également que les personnes souhaitant venir au Royaume-Uni pour travailler devront «démontrer qu’elles satisfont à un ensemble spécifique d’exigences pour lesquelles elles marqueront des points».

Selon les critères obligatoires définis par le ministère de l’Intérieur, les migrants devront avoir une offre d’emploi en Grande-Bretagne d’un sponsor agréé (20 points), l’emploi doit être ou au «niveau de compétence minimum» ci-dessus (20 points), et la personne la candidature doit être capable de parler anglais «à un niveau acceptable» (10 points).

En plus des 50 points obligatoires, les candidats doivent ensuite obtenir 20 points supplémentaires à partir d’une deuxième liste de «points échangeables», y compris un niveau de salaire minimum et des diplômes tels qu’un doctorat.