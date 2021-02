Le personnel effectuant des contrôles physiques sur les produits animaux entrant dans les installations de Belfast et de Larne a été retiré en raison de « la recrudescence de comportements sinistres et menaçants ces dernières semaines ».

Le ministère de l’Agriculture, de l’Environnement et des Affaires rurales de NI a par la suite confirmé que les contrôles des produits animaux seraient reportés jusqu’à ce qu’une évaluation complète des risques soit effectuée par la police. L’UE a depuis dit à son personnel portuaire de ne pas aller travailler.

Et Alan McQuillan, un ancien agent de police adjoint du NI, a averti que les paramilitaires loyalistes dans les régions présentaient une «menace réelle et significative».

Mais pourquoi des contrôles sont-ils effectués à NI, pourquoi les loyalistes ou les syndicalistes sont-ils mécontents des règles et que souhaiteraient-ils voir à la place?

Des graffitis sont récemment apparus au port de Larne, à l’opposé de la frontière de la mer d’Irlande, faisant référence aux employés qui y travaillent comme des «cibles» et qu’il est «temps de faire la guerre».

On ne sait pas immédiatement qui est exactement derrière cette activité, mais la semaine dernière, la police de NI a déclaré qu’elle surveillait le «stress» et le «mécontentement croissant» au sein des communautés unionistes / loyalistes au-dessus de la frontière de la mer d’Irlande.

Cela signifiait que les marchandises pouvaient continuer à circuler librement entre la République d’Irlande (ROI) et NI sans avoir besoin de contrôles phyiscaux – ou d’une frontière « dure » sur l’île d’Irlande, dans un mouvement visant à arrêter un retour aux « troubles » « .

Mais comme le Royaume-Uni et l’UE suivent désormais des règles douanières différentes, des contrôles sont toujours nécessaires sur certains produits entrant dans NI depuis le Royaume-Uni.

Certains syndicalistes pensent que le protocole de NI viole l’accord du Vendredi saint et constitue une menace existentielle pour le statut constitutionnel de NI au Royaume-Uni.

Ils disent que l’accord sur le Brexit a coupé NI à la dérive du reste du Royaume-Uni, poussant Belfast plus loin de Londres et plus près de Dublin, ouvrant la voie à une «Irlande économiquement unie».