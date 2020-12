g Étant donné que la pêche représente moins de 1% du revenu national au Royaume-Uni et en France – les principaux protagonistes -, il est difficile pour beaucoup de comprendre pourquoi cette industrie relativement petite entrave tout accord commercial sur le Brexit. Pourtant, les obstacles sont toujours énormes, même si des progrès sont en cours dans des domaines clés. La Grande-Bretagne aurait, semble-t-il, fait une offre généreuse d’une période de transition de cinq ans, environ 65 pour cent des captures disponibles à l’UE, plus une procédure conjointe pour l’attribution des quotas et la gestion des différends.

Même dans ce cas, cela entraînera des difficultés pour les pêcheurs de France, des Pays-Bas, d’Irlande, de Belgique et du Danemark, qui ont bénéficié d’un certain accès aux eaux britanniques pendant des siècles (à peu près ou à prendre quelques guerres), et par traité, puis par la pêche commune de l’UE. Politique depuis les années 1960. Maintenant que la Grande-Bretagne doit être un «État côtier indépendant» avec une zone économique exclusive de 200 milles, un tel accès est compromis.