Les équipes de négociation du Brexit nous disent depuis des mois que les droits de pêche restent l’un des principaux points de friction. Alors, quel est l’enjeu des deux côtés? Et un accord commercial pourrait-il vraiment échouer à cause du poisson?

Le Royaume-Uni est largement considéré comme ayant obtenu un accord brut dans le cadre de l’ancienne politique commune de la pêche de l’UE, et le gouvernement de Boris Johnson a fait campagne pour un nouveau règlement pour rectifier cela et symboliser la nouvelle «souveraineté» post-Brexit.

On pense que le Royaume-Uni a offert une «phase-in» de trois ans pour donner aux flottes de pêche de l’UE plus de temps pour s’adapter à un certain niveau de réduction de leurs prises dans les eaux britanniques.

La question revêt une importance symbolique énorme, dépassant de loin sa valeur économique réelle. Downing Street voyait les droits de pêche comme une chance de revendiquer une victoire claire – puisque le Royaume-Uni récupérerait sa zone économique exclusive (ZEE) de 200 milles et récupérerait une plus grande part de poisson dans les eaux britanniques.

De nombreux analystes pensent que l’accès à la pêche est devenu une distraction au cours des derniers mois, et la question encore plus épineuse des accords équitables – un ensemble de règles et de normes communes pour les entreprises – reste le plus grand obstacle à un accord.