Brexit : pourquoi la « guerre des saucisses » montre que le divorce du Royaume-Uni avec l’UE est sur le point de devenir encore plus compliqué

Tvoici peu de choses plus intrinsèquement drôles qu’une saucisse, et la seule mention d’un pétard peut désamorcer même les arguments politiques les plus lourds. Lorsque la saucisse devient un symbole et une cause de conflit politique, comme maintenant avec la «guerre de la saucisse» entre le Royaume-Uni et l’UE, elle a tendance à faire sourire. En effet, il y a de nombreuses années, la sitcom satirique de Whitehall Oui, Monsieur le Ministre avait un épisode entier consacré à l’imposition d’une nouvelle directive de l’UE qui aurait signifié que la saucisse britannique devait être obligatoirement rebaptisée « tube d’abats riches en matières grasses émulsionnés », avec des conséquences hilarantes.

Aussi joyeuse que cela puisse être, la «guerre de la saucisse» n’est que le dernier symptôme indiquant que le Brexit ne fonctionne pas. Comme pour tant de ces arguments, il découle de l’accord de retrait précipité entre le Royaume-Uni et l’UE d’octobre 2019, et en particulier du fonctionnement du protocole d’Irlande du Nord. Comme il était clair à l’époque, afin d’éviter une frontière dure sur l’île d’Irlande, l’Irlande du Nord a été laissée pour compte dans le marché unique et l’union douanière de l’UE, ainsi que dans le marché intérieur britannique – un arrangement compliqué. Cela signifiait une «frontière» commerciale entre la Grande-Bretagne et l’Irlande du Nord.