Brexit : Percée du protocole avec l’accord de partage de données

Inscrivez-vous à l’e-mail Inside Politics pour votre briefing quotidien gratuit sur les plus grandes histoires de la politique britannique Recevez notre e-mail gratuit Inside Politics

Les progrès entre l’UE et le Royaume-Uni sur le partage de données post-Brexit ont été salués comme une “étape positive” dans les pourparlers en cours pour trouver une solution à la dispute sur le protocole d’Irlande du Nord.

Le ministre des Affaires étrangères James Cleverly et le secrétaire d’Irlande du Nord Chris Heaton-Harris ont rencontré lundi le vice-président de la Commission européenne Maros Sefcovic à Londres, alors que Londres et Bruxelles tentent de trouver une voie à suivre concernant les arrangements post-Brexit dans la région.

Les deux parties ont salué un accord dans le domaine du partage de données et de l’accès de l’UE aux systèmes informatiques britanniques comme une étape clé dans la résolution de la dispute sur le protocole, et qui a laissé l’Irlande du Nord sans un exécutif de partage du pouvoir décentralisé depuis le début de l’année dernière.

Une déclaration commune, publiée à l’issue de la rencontre, l’a qualifiée de « cordiale et constructive ».

“Ils ont souligné l’engagement commun de l’UE et du Royaume-Uni à protéger l’accord du Vendredi saint (Belfast) dans toutes ses parties, tout en protégeant l’intégrité du marché unique de l’UE et du marché intérieur britannique”, a-t-il déclaré.

«Ils ont convenu que si une série de problèmes critiques doivent être résolus pour trouver une voie à suivre, un accord a été conclu aujourd’hui sur la voie à suivre concernant la question spécifique de l’accès de l’UE aux systèmes informatiques britanniques.

“Ils ont noté que ce travail était une condition préalable essentielle pour instaurer la confiance et fournir une assurance, et fournissait une nouvelle base pour les discussions entre l’UE et le Royaume-Uni.”

Le communiqué indiquait que les responsables à Londres et à Bruxelles allaient désormais “travailler rapidement pour évaluer le potentiel de solutions dans différents domaines sur la base de cette compréhension renouvelée”.

M. Cleverly et M. Sefcovic doivent se revoir le 16 janvier, selon le Financial Timesdans l’espoir que les deux parties pourraient entrer dans un “tunnel” de négociation pour parvenir à un accord facilitant les contrôles commerciaux.

M. Cleverly, dans un tweet après la réunion, a déclaré: “Nous partageons le même objectif – trouver le meilleur résultat pour l’Irlande du Nord. “Les progrès d’aujourd’hui sur le partage de données marquent une étape positive dans les discussions sur le protocole NI.”

Downing Street a déclaré que l’accord sur les données était un “pas en avant important” et “une base pour renforcer la confiance”.

Mais le porte-parole officiel du Premier ministre a déclaré : “Il y a encore des problèmes importants au cœur du protocole qui doivent être résolus”.

M. Sefcovic l’a qualifié de “nouvelle base” pour les discussions entre le Royaume-Uni et l’UE sur le protocole, qui a éclipsé la politique nord-irlandaise depuis qu’il a été convenu dans le cadre de l’accord sur le Brexit dans le but d’éviter une frontière dure sur l’île d’Irlande.

Mais les membres de la communauté unioniste sont mécontents des difficultés que cela crée pour le commerce entre l’Irlande du Nord et la Grande-Bretagne.

Le Parti unioniste démocrate (DUP) a refusé de coopérer à la formation d’un exécutif décentralisé à Stormont jusqu’à ce que les problèmes liés à l’accord soient résolus.