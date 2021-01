Et un haut membre de son gouvernement a déclaré que le retrait de l’Écosse pro-européenne de l’UE aux mêmes conditions que l’Angleterre et le Pays de Galles signifiait que l’indépendance était désormais «la seule alternative».

Le parlement écossais à Holyrood a voté à une écrasante majorité 92-30 plus tôt cette semaine pour refuser le consentement législatif à l’accord de commerce et de coopération conclu par Boris Johnson en tant que cadre pour les relations futures du Royaume-Uni avec l’UE.

Alors que la transition officielle du Royaume-Uni hors de l’UE avait lieu à 23 heures le soir du Nouvel An, le premier ministre écossais a tweeté une image des mots que l’Europe et l’Écosse attachent à un cœur d’amour.

Plus tard, elle a retweeté une vidéo Scotland Is Now qui a envoyé une promesse aux Européens: «Tant que l’Écosse est encore là, vous êtes toujours les bienvenus.»