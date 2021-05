Brexit News Live: Les lignes de pêche de l’UE «  menacent l’accord de financement  », a averti Boris Johnson

Ecrire dans le Mail le dimanche, David Frost a admis que l’accord commercial post-Brexit de M. Johnson – qu’il a négocié – a perturbé les livraisons de marchandises en Irlande du Nord depuis la Grande-Bretagne continentale et a mis la stabilité politique dans la province «en péril» et a reconnu que Downing Street n’avait pas anticipé les formalités administratives supplémentaires. et les contrôles qui se sont produits.