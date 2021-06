Brexit news live: les dernières mises à jour de Boris Johnson alors que l’UE met en garde contre une réponse «ferme» si le protocole de NI est ignoré

L’UE a déclaré au Royaume-Uni qu’elle agirait « fermement et résolument » si Londres revenait à ses engagements dans le protocole d’Irlande du Nord.

Cela survient au milieu d’informations selon lesquelles la «période de grâce» pour les viandes réfrigérées dans les magasins d’Irlande du Nord pourrait être prolongée après juin.

Écrire dans Le télégraphe quotidien, le vice-président de la Commission européenne, Maros Sefcovic, a critiqué le Royaume-Uni pour les « lacunes nombreuses et fondamentales » dans sa mise en œuvre du protocole.

Il a appelé le gouvernement britannique à respecter « ses obligations de droit international », affirmant que Bruxelles « n’hésiterait pas » à répondre à toute action unilatérale de Londres.

Avant une réunion entre le Royaume-Uni et l’UE mercredi, les entreprises ont appelé à la fin des frictions commerciales entre l’Irlande du Nord et le reste du Royaume-Uni.

Le Northern Ireland Business Brexit Working Group, un groupe d’entreprises de premier plan, a déclaré que les obstacles au commerce devaient être supprimés et a souligné que « la stabilité, la certitude, la simplicité et l’abordabilité » doivent être assurées.

conseillé

