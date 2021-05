Brexit News Live: L’économie britannique face à un «  déclin à l’italienne  »

La Resolution Foundation (RF) a déclaré que la Grande-Bretagne doit faire face aux «changements économiques sismiques» causés par le Brexit, la pandémie et la transition vers les émissions nettes.

Sir Clive Cowdrey, fondateur du groupe de réflexion, a déclaré: «Le récent bilan du Royaume-Uni de faible productivité, de niveaux de vie stagnants et de fortes inégalités rend souhaitable une nouvelle approche économique. Ce qui rend une nouvelle approche essentielle, c’est l’ampleur du changement à venir.

«Le Royaume-Uni est maintenant confronté à une décennie décisive alors que les conséquences de Covid-19, du Brexit et de la transition Net Zero s’accompagnent de changements majeurs dans la technologie et la démographie.