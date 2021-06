Brexit news live: le G7 se termine par une discussion « franche » Biden-Johnson sur l’Irlande du Nord

Vidéo connexe: Macron s’en prend à Johnson et veut que la frontière soit réparée « calmement et professionnellement »

Joe Biden a exhorté Boris Johnson à veiller à ce que le processus de paix en Irlande du Nord soit protégé au milieu d’une amère dispute entre Londres et Bruxelles au sujet des accords commerciaux post-Brexit.

Le conseiller à la sécurité nationale Jake Sullivan a déclaré que le président américain avait eu une « discussion franche » avec le Premier ministre sur la question lors du sommet du G7 à Cornwall, qui s’est terminé dimanche.

Cela s’est produit alors que le rassemblement des dirigeants mondiaux se terminait par une querelle amère et de plus en plus intense après que Dominic Raab, le ministre des Affaires étrangères, ait accusé Emmanuel Macron, le président français et d’autres personnalités de l’UE de parler de l’Irlande du Nord « comme s’il s’agissait d’une sorte de pays différent au Royaume-Uni », décrivant les commentaires comme « offensants ».

M. Macron a fermement nié avoir jamais remis en question la souveraineté britannique, mais a insisté sur le fait que le Royaume-Uni doit honorer les engagements auxquels M. Johnson a souscrit dans l’accord de retrait du Brexit.