La chancelière de l’ombre travailliste Anneliese Dodds a déclaré qu’une enquête indépendante devait expliquer pourquoi il semblait y avoir « une règle » pour David Cameron et Greensill Capital et une autre pour le reste du public lorsqu’il s’agissait de faire pression pour le soutien du gouvernement pendant la pandémie de Covid-19.

«Au moment même où le chancelier et l’équipe semblaient si ouverts à avoir des conversations répétées avec David Cameron et avec Greensill, je suis sûr que vous vous souviendrez de toutes ces personnes qui avaient été exclues du soutien du gouvernement.

«J’ai été inondé de gens qui me contactaient pour me dire qu’ils ne comprenaient pas pourquoi le gouvernement ne les aidait pas, en particulier les travailleurs indépendants – (ils étaient) vraiment désespérés pour obtenir de l’aide, incapables d’obtenir des réunions avec le Trésor à ce moment-là.

« Et pourtant, la porte semblait être ouverte pour Greensill et pour David Cameron et c’est la grande question – pourquoi semblait-il y avoir une règle pour les politiciens conservateurs et une règle différente pour ceux qui avaient désespérément besoin d’aide, ces nombreux indépendants exclus? ? «