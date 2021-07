Brexit news live: des barrages routiers dans le Kent sont en place pour le «trafic de vacances», alors que les magasins mettent en garde contre les hausses de prix du protocole NI

Un leader travailliste critique le revirement du Premier ministre face à l’auto-isolement

Le gouvernement a redémarré les mesures routières d’urgence dans le Kent, d’abord installées pour gérer les files d’attente post-Brexit, « en prévision d’une augmentation des voyages internationaux des automobilistes à partir de lundi [‘freedom day’]», selon Highways England.

Des barrières sur le M20 ont été érigées au cours du week-end pour l’opération Brock, bien que certains aient été confus compte tenu de la décision des ministres vendredi d’exclure la France de la politique qui permet aux voyageurs vaccinés de visiter les pays de la liste orange sans quarantaine à leur retour. Il a été imputé à l’existence de cas de la variante bêta dans la destination de vacances populaire.

Un porte-parole d’Eurotunnel a déclaré que la société était « déroutée » par la décision de restreindre davantage les voyages transmanche. « Nous avons parlé au gouvernement sans arrêt et nous n’avons eu aucun avertissement, et nous avons demandé quelle était la justification derrière cela », a-t-il déclaré au Gardien.

Pendant ce temps, les chaînes de supermarchés britanniques ont averti que l’augmentation des coûts du protocole d’Irlande du Nord pourrait « obliger » les détaillants à passer des fournisseurs britanniques à ceux de l’UE. Des représentants de Tesco, Asda, Sainsbury’s, Co-op, Iceland et Marks and Spencer – qui représentent ensemble plus de 75 % du marché alimentaire de NI – ont envoyé une lettre conjointe au gouvernement britannique et à la Commission européenne pour souligner leurs préoccupations.