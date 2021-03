«À partir d’aujourd’hui, il est interdit aux personnes concernées et aux membres de leur famille immédiate d’entrer sur le continent, à Hong Kong et à Macao en Chine, leurs biens en Chine seront gelés et les citoyens et institutions chinois se verront interdire de faire des affaires avec eux». a déclaré le ministère, ajoutant qu’il « se réserve le droit de prendre d’autres mesures ».

Le ministère a déclaré qu’il avait sanctionné neuf personnes et quatre institutions britanniques «qui diffusent de manière malveillante des mensonges et de la désinformation». M. Duncan Smith, le député conservateur Neil O’Brien, Lord David Alton, les députés conservateurs Tim Loughton et Nusrat Ghani, la baronne du travail Helena Kennedy, l’avocat Geoffrey Nice, Joanne Nicola Smith Finley et le président de la commission des affaires étrangères Tom Tugend qui étaient les personnes sanctionnées .

La Grande-Bretagne, les États-Unis, le Canada et l’Union européenne ont infligé lundi des sanctions à des responsables chinois jugés responsables d’atteintes aux droits de l’homme dans le territoire autonome du nord-ouest du pays, Dominic Raab annonçant un ensemble d’interdictions de voyage et de gel des avoirs contre quatre hauts fonctionnaires et l’État. Diriger le Bureau de la sécurité publique du Corps de production et de construction du Xinjiang (XPCC PSB).

Mais le ministère chinois des Affaires étrangères a déclaré dans un communiqué ce matin que cette décision n’était «basée que sur des mensonges et de la désinformation» et sanctionnerait en conséquence neuf politiciens et quatre institutions britanniques. Il s’agit notamment de M. Duncan Smith, du député conservateur Neil O’Brien, de Lord David Alton, de la baronne travailliste Helena Kennedy – ainsi que de la Commission des droits de l’homme du Parti conservateur et de l’Essex Court Chambers.

Le ministre des Affaires étrangères, Dominic Raab, a annoncé lundi un ensemble d’interdictions de voyage et de gel des avoirs contre quatre hauts fonctionnaires et le Bureau de la sécurité publique du Corps de production et de construction du Xinjiang (XPCC PSB). Les États-Unis, l’UE et le Canada ont fait de même.

