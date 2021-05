Brexit News Live: Dernières mises à jour de Boris Johnson et de l’indépendance écossaise

Briefing politique quotidien d’aujourd’hui

Les ministres britanniques ont été accusés d’un manque «choquant» de connaissances sur les circonstances uniques de l’Irlande du Nord après le Brexit.

La députée travailliste Karyn Smith a fait ces remarques lors d’une session conjointe de la commission de l’administration publique et des affaires constitutionnelles et des commissions des affaires d’Irlande du Nord, d’Écosse et de Gallois, qui entendaient des témoignages sur la capacité syndicale du gouvernement.

Le protocole de l’Irlande du Nord, qui vise à protéger le processus de paix en évitant une frontière dure sur l’île d’Irlande, a provoqué la colère des syndicalistes en créant effectivement une barrière entre la Grande-Bretagne et l’Irlande du Nord en laissant la région liée à une série de coutumes de l’UE et règles réglementaires.

Cela intervient alors que le ministre du Cabinet Office, Michael Gove, a refusé de dire si le gouvernement britannique soutiendrait un autre vote sur l’indépendance de l’Écosse si les députés de Holyrood votaient pour un deuxième référendum.

Répondant à Pete Wishart du SNP, qui a insisté sur le fait que les récentes élections écossaises avaient abouti à une victoire « catégorique et décisive » pour les partis qui soutenaient l’indépendance, M. Gove a déclaré à l’ancien musicien que le Royaume-Uni était comme son ancien groupe, les rockers celtiques Runrig – en faisant valoir que on pourrait faire plus en travaillant ensemble qu’individuellement.

Suivez les dernières mises à jour