Brexit news live: Dernières mises à jour alors que le différend commercial sur la «guerre des saucisses» s’intensifie

Le nombre de demandeurs d’emploi de l’UE à la recherche d’un emploi au Royaume-Uni a diminué d’un tiers depuis le Brexit, selon un rapport, alors que la guerre des saucisses sur le commerce entre la Grande-Bretagne et l’Irlande du Nord devrait s’intensifier.

Une étude réalisée par le site Web de l’emploi Indeed a montré que les citoyens européens au Royaume-Uni et la recherche d’un emploi étaient en baisse de 36% par rapport à la moyenne de 2019.

Les recherches d’emplois dans l’hôtellerie et le secteur des soins ont été les plus durement touchées avec une réduction de 41 % des recherches de demandeurs d’emploi dans l’UE, selon les résultats, rapportés par Le gardien, montré.

Pendant ce temps, le gouvernement britannique envisagerait de prolonger unilatéralement des éléments de la période de grâce du Brexit afin de permettre le mouvement de viandes réfrigérées telles que les saucisses en Irlande du Nord, si l’UE n’accepte pas une prolongation.

Le télégraphe de Belfast a cité une source gouvernementale de haut niveau disant que Bruxelles sera invitée cette semaine à prolonger le délai de grâce, Londres étant censée faire avancer la mesure même si l’UE refuse.

conseillé

Révision de la politique du travail pour donner aux membres la possibilité de faire pression pour des liens plus étroits avec l’UE après le Brexit Révélé: des dizaines de milliers de bébés et d’enfants de l’UE pourraient être laissés dans les limbes en raison des règles «rigides» du régime de règlement Matt Hancock peut-il survivre en étant qualifié de « désespéré » par son propre Premier ministre ? Brexit : The Independent organisera un panel virtuel gratuit à l’occasion du cinquième anniversaire du référendum européen