Cependant, les frites de base de morue et d’aiglefin sont en grande partie importées des États de l’UE-27, à respectivement 106000 tonnes et 51000 tonnes en 2019, et le Royaume-Uni est un exportateur net de maquereau et de hareng, vendant en dernier 62000 tonnes et 35000 tonnes à l’UE an.