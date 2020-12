Les négociateurs du Royaume-Uni et de l’UE devraient annoncer qu’ils ont finalement conclu un accord commercial sur le Brexit, huit jours seulement avant la fin de la période de transition le 31 décembre.

On pense que Boris Johnson et la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, sont parvenus à un accord sur la pêche et des règles du jeu équitables après qu’il a été annoncé mercredi que les pourparlers touchaient à leur fin.