Brexit news live: Dernières mises à jour alors que Boris Johnson a mis en garde contre le protocole NI

Boris Johnson se débat avec un parapluie alors qu’il était assis à côté du prince Charles

Les disputes en cours sur la mise en œuvre du protocole d’Irlande du Nord mettent la région en danger de devenir une « victime permanente » du Brexit – à moins qu’un compromis ne soit trouvé d’urgence, a estimé une commission de la Chambre des Lords.

Peers a publié aujourd’hui un rapport sur l’accord commercial problématique, ainsi que sur l’approche « fondamentalement erronée » de l’UE et du Royaume-Uni pour résoudre le différend.

Le groupe, qui comprend des membres nationalistes et unionistes de NI, a déclaré que l’approche britannique s’était caractérisée par un « manque de clarté, de transparence et de préparation » tandis que l’UE avait fait preuve d’un « manque d’équilibre, de compréhension et de flexibilité ».

Pendant ce temps, le SNP a demandé à Rishi Sunak d’utiliser sa visite en Écosse jeudi pour s’excuser d’avoir « retiré prématurément son congé et risqué des milliers de licenciements inutiles ».

Le chancelier doit rencontrer des personnes soutenues par le programme du «plan pour l’emploi» du gouvernement britannique, qui, selon lui, a soutenu un emploi sur trois en Écosse, mais la chancelière fictive du SNP, Alison Thewliss, l’a exhorté à expliquer «pourquoi il nous néglige les jeunes. travaux ».