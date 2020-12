Les navires de la Royal Navy seront envoyés dans le chenal si un accord commercial n’est pas négocié avec l’UE, avec quatre navires armés en attente et un équipage autorisé à monter à bord des bateaux et à arrêter ceux qui pêchent dans les eaux territoriales britanniques.

Le poisson est resté un point de discorde entre l’UE et le Royaume-Uni, le Français Emmanuel Macron affirmant qu’il ne renoncerait pas à sa part du poisson dans le chenal au détriment des pêcheurs de son pays. «Je ne demande pas à avoir mon gâteau et à le manger, non», dit-il. « Tout ce que je veux, c’est un gâteau qui vaut son pesant. Parce que je ne renoncerai pas non plus à ma part ».