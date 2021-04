«Si nous ne pouvons pas faire suffisamment de progrès et s’il semble que l’UE va être très, très dogmatique à ce sujet et que nous continuons à avoir des situations absurdes afin que vous ne puissiez pas faire entrer des rosiers avec le sol britannique en Irlande du Nord, vous ne pouvez pas apporter de saucisses britanniques en Irlande du Nord, alors franchement, je vais… nous devrons prendre d’autres mesures.

Le Premier ministre a ajouté: «Ce que nous faisons, c’est supprimer ce que je considère comme les protubérances et les barrières inutiles qui ont grandi et nous enlevons les balanes de la chose et la ponçons en forme.»