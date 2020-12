Le paquet contient des règlements garantissant la poursuite des vols entre le Royaume-Uni et l’UE, ainsi qu’une «connectivité routière de base», pour une durée initiale de six mois. Mais il comprend également un plan pour permettre un «accès réciproque» continu pour les flottes de pêche opérant dans les eaux britanniques et européennes, ce qui est susceptible de devenir plus controversé avec les Brexiteers.