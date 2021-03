Elle a ajouté: «Un dialogue permanent sera essentiel pour parvenir à un commerce plus fluide. L’ACC (accord de commerce et de coopération) doit être considéré comme le début et non comme la fin de la nouvelle relation du Royaume-Uni avec l’UE. »

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy