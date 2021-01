Dans une interview avec le Enregistrement quotidient, l’ancien chef de la campagne Better Together Blair McDougall, qui a mené la campagne du Non vers une victoire de 55% lors du référendum de 2014, était d’accord avec le député travailliste Ian Murray qui a déclaré que Boris Johnson constituait une «menace plus grande pour le Royaume-Uni que n’importe quel nationaliste» .