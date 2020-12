«Ce que j’ai dit à nos négociateurs, c’est que nous devons continuer et que nous allons faire un effort supplémentaire – et nous le ferons. Et j’irai à Bruxelles, j’irai à Paris, j’irai à Berlin, j’irai n’importe où pour essayer de ramener cette maison et obtenir un accord », a-t-il déclaré aux journalistes jeudi soir, à l’issue d’une réunion avec son cabinet.