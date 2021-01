Les députés conservateurs du nord de l’Angleterre ont exhorté Rishi Sunak à mettre de côté des milliards pour alimenter l’économie de la région, craignant que la pandémie ne creuse le fossé entre Londres et les zones «laissées pour compte».

Jake Berry, président du Northern Research Group de plus de 50 députés conservateurs, a déclaré: «nous nous attendons à ce que ce gouvernement investisse et soutienne notre économie afin que nous puissions nous rétablir», et n’a pas exclu que son groupe pousse son influence aux Communes en cas de progrès n’est pas faite sur la promesse de Boris Johnson de «niveler» les régions.